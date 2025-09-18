Jueves, septiembre 18, 2025
Detectan de 3 a 4 socavones en las calles del municipio de Puebla, cada semana; la Romero Vargas y Caleras, las zonas más afectadas

El subsecretario de Infraestructura señaló que los casos se atienden a la brevedad

Patricia Méndez

La Comuna de Puebla detecta entre 3 y 4 socavones cada semana causados por las lluvias; las zonas más afectadas son las juntas auxiliares de San Jerónimo Caleras e Ignacio Romero Vargas.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Infraestructura, Edgar Dávila Ramos, quien reconoció que una de las principales razones que ocasionan los hoyos es que la tubería sanitaria o el pavimento no ha sido renovado por varios años, y que la infraestructura hidráulica actual no tiene capacidad para dar cauce al agua de lluvia.

En entrevista, explicó que en solo dos semanas, las dos juntas auxiliares mencionadas sumaron alrededor de 11 socavones, los cuales serán atendidos esta semana.

“En algunos de ellos (socavones) son el tema de conexiones. En algunos puntos es el tema de las conexiones, un socavón se presenta cuando al llegar a una caja o un pozo de visita, en ese momento se satura de agua la tubería y empieza a socavar”, explicó.

Dávila señaló que realiza recorridos constantes con personal de la empresa concesionaria Agua de Puebla para detectar los hoyos y repararlos a fin de que no representen un riesgo para los transeúntes.

