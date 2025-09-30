Detectan al menos cuatro casos de gusano barrenador en la Sierra Negra

Tehuacán. Al menos cuatro casos de gusano barrenador del ganado se han reportado por parte de ganaderos de Tlacotepec de Porfirio Díaz, específicamente en las comunidades Villa del Río y Naranjastitla de Victoria, donde los afectados indicaron que están luchando contra ese problema con recursos tradicionales como la gasolina o el jabón, por lo que urgieron a las autoridades a intervenir para evitar que el problema avance toda vez que representa un riesgo tanto para los animales como para los humanos.

Consulta: Autoridades intensifican acciones contra gusano barrenador en Ajalpan

Según explicaron el brote se detectó casi al mismo tiempo en ambas poblaciones y hasta el momento no cuentan con medicamentos para combatirlo, debido a la lejanía de la zona que es una de las más alejadas de la Sierra Negra y el centro veterinario más cercano se encuentra en Córdoba, Veracruz.

Desde hace más de 20 días a la Sierra Negra arribó una brigada del Comité de Fomento y Salud Animal del estado debido a que se tenían diagnósticos presuntivos de gusano barrenador en esa región, por lo que realizaron la revisión de ganado en poblaciones pertenecientes a Ajalpan.

Según explicó, en su momento, el encargado de la brigada, Rafael Ruiz Sosa, el parásito iba avanzando desde Chiapas y ya se encontraba con presencia en Veracruz, lo que prendió los focos rojos y se pretendía evitar su llegada a Puebla.

En ese momento se pidió a todos los ganaderos y a los habitantes en general a que se mantuvieran alertas de sus animales incluyendo las mascotas y las aves de corral o de ornato, ya que todos son susceptibles de contagio, basta con tener una herida abierta para que la mosca transmisora aproveche para poner sus larvas ahí.

Pidió a los ganaderos reportar a ese comité cualquier sospecha de contagio para que se atienda de inmediato, el teléfono del comité es el 222 247 6168 y su correo electrónico [email protected], medios por los que se les puede contactar.

Se desconoce si los ganaderos afectados en la Sierra Negra ya hicieron el reporte correspondiente, pues según lo que indicó Ruiz Sosa, la brigada tiene la encomienda de acudir al lugar para realizar la revisión de los animales, limpiar las heridas, retirar todas las larvas y aplicar medicamentos para impedir el avance del gusano, intervención que si se realiza a tiempo permite que el animal afectado sane y continúe su ciclo de producción.

Puedes leer: El gusano barrenador del ganado