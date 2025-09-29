Detectan 2 mil 359 descargas contaminantes en el río Atoyac

El diagnóstico para el saneamiento del Río Atoyac ha revelado una cifra de 2 mil 359 descargas de aguas residuales vertidas directamente al afluente, entre domiciliarias, clandestinas e industriales.

Así lo informó Alejandro Isauro Martínez Orozco, comisionado Nacional para el Saneamiento del río Atoyac, durante la conferencia de prensa de este lunes que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El funcionario federal afirmó que el hallazgo cuenta con evidencia fotográfica y georreferenciación por GPS, para su mejor identificación.

El comisionado señaló que el trabajo de rastreo, realizado en colaboración con dependencias como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y la Comisión Estatal del Río Atoyac, cubrió la ribera de los 22 municipios que colindan con el río en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Expuso que se está llevando a cabo un análisis detallado para identificar los problemas específicos de contaminación y, para ello, informó que el río Atoyac fue divido en cinco tramos, para crear un plan de rescate específico por zona.

Martínez Orozco destacó que tan solo en el primer tramo del río, que abarca cuatro municipios (Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador El Verde y San Felipe Teotlalcingo), se encontraron 566 descargas de diferentes tipos, incluyendo clandestinas, industriales y domiciliarias.

El primer tramo también registra 269 tiraderos de basura y cascajo en las riberas, así como un estimado de 9 mil 882 hectáreas deforestadas detectadas con Conafor y 230 sitios de invasión a zona federal.

Como parte del diagnóstico, puntualizó que también se identificaron 10 plantas de tratamiento, de las cuales siete operan en malas condiciones y tres están fuera de servicio.

En cuanto a las acciones concretas para el saneamiento, anunció una inversión de 234 millones de pesos por parte de Conagua para las primeras tres obras: la planta de tratamiento de aguas residuales Juárez-Coronanco, 13 kilómetros de colectores en Tlahuapan y la supervisión de colectores en Tlalancaleca.

Destacó que estas obras buscan eliminar 210 descargas directas al río Atoyac.

Asimismo, el comisionado anunció que se recuperará una inversión de 400 millones de pesos de la Federación, que se destinará a la planta de tratamiento de Xalmimilulco en 2026, del cual se perdió la inversión por protestas de pobladores.

El punto cero de nacimiento del río Atoyac se localizó en la comunidad de Otlata, en Santa Rita Tlahuapan, donde, según el comisionado, el agua fluye cristalina y natural durante los primeros seis kilómetros antes de recibir las primeras descargas contaminantes.

El objetivo final de la Comisión es la recuperación y saneamiento del río hasta la presa Valsequillo.