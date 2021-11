Detectan 116 predios sin información en zona de la explosión; se regularizarán

El ayuntamiento de Puebla detectó que de los 244 predios que hay en la zona de San Pablo Xochimehuacán donde ocurrió la explosión el domingo pasado, hay 126 irregulares, por lo que el gobierno estatal pondrá en marcha el programa de “Regulación de Predios Urbanos”.

Esto, en rueda de prensa para informar sobre el avance de las acciones que se han hecho derivado del siniestro registrado en dicha zona por una toma clandestina de gas lp y que dejó una persona muerta y más de 15 heridos.

Por una parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que su administración no dejará de atender a nadie, pues cualquiera persona que haya sido afectada por la explosión recibirá apoyo de las autoridades estatales.

- Anuncio -

Detalló que se deben regularizar los terrenos que la ley lo permita, ya que en donde no se puede porque hay derecho de vía, no lo van hacer, por lo que se hará un análisis de la situación jurídica en que encuentran para poder dar una solución de manera pronta.

Dijo que los predios que están en zonas prohibidas no se pueden regularizar, mientras que las construcciones que se tienen si se pueden reubicar, pero eso debe ser con el consenso de los afectados, pues se deben tomar decisiones sensatas que abonen a la certeza jurídica de todos los casos.

Por ello, instruyó al director de Tenencia de la Tierra, Lorenzo Martínez Benites, para que vaya a la zona afectada y hablé con los vecinos, pues todos los que estén ubicados en la franjas de seguridad, cerca de ductos y derechos de vía, no pueden ser regularizados.

“El programa de regularización va entrar en esta zona para regular los predios, hay algunos que no tiene registro público, ni cuenta catastral ni predial, hay terrenos que no tienen, pero reubicar ahorita como una decisión no lo tenemos, lo estamos estudiando, eso debe darse consensuado con la población”, asentó.

Se revisará situación de los predios: Rivera

Por su parte, el alcalde Eduardo Rivera Pérez comentó que en la zona acordonada hay 244 predios, de los cuales solo 128 tienen propietario y 116 predios están en situación irregulares, ya que no se encontró información sobre ellos.

Explicó que se hizo una revisión al padrón de pago predial, por lo que estarán esperando la reclamación de cada uno de estos, con la finalidad de revisar su situación.

El edil panista comentó que esto tampoco significa que no tengan dueño, pues pudieron comprar los terrenos, pero no estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad, ni tampoco en el Catastro, por lo que se tiene que revisar a profundidad este tema.

Dijo que esta información abona para hacer el análisis, así como un censo especifico y detallado para tener la información suficiente de todas las personas afectadas y así se podrá establecer los apoyos que se necesitan en la materia.

“Se tendrá que hacer un programa de regularización, solo en aquellos que estén dentro del polígono y no dentro del derecho de vía, se tiene que hacer todo bajo la norma. De los predios sin información no significa que no estén regulados, puede ser que tengan escritura, pero no lo hicieron ante catastro”, asentó.