Detecta Morena fideicomiso de $1,500 millones del Ifetel

Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados detectó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que extinguió con la reforma de la semana pasada, cuenta con un fideicomiso de mil 500 millones y anticipó que también lo cerrará para tomar el dinero y reasignarlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se votará entre el 11 y 13 de diciembre.

Cuando está por concluir el periodo de sesiones, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, anticipó que se quedará en el tintero la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para prohibir el maíz transgénico y consideró que probablemente no se abordará la reforma para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral.

Mientras fuera de la cámara la abogada María Luisa Luévano cumplió 24 horas en huelga de hambre para exigir que dicha modificación se aborde, Monreal dijo que no sabía de la protesta y que la decisión de votar el dictamen en el pleno para beneficiar a los trabajadores no depende de él, sino de que la bancada lo avale.

En noviembre del año pasado, su antecesor Ignacio Mier ofreció que la reforma para disminuir las horas de trabajo sería “un regalo de navidad”, pero no cumplió.

“Yo tengo un voto nada más”, dijo Monreal cuando se le insistió que la decisión depende de él.

-¿Este año sí habrá regalo de Navidad para los trabajadores?

-Yo respeto las expresiones. En lo personal, yo coincido, pero será el grupo parlamentario el que decida en los próximos días. Simpatizo, pero tiene que hacerse un gran consenso con todos los diputados y los grupos parlamentarios, y yo espero que haya resultados positivos.

En cambio, respaldó la propuesta de su operador político, Pedro Haces Barba, para regular las propinas a meseros, incluso franeleros y a quienes se dedican a apartar lugares de estacionamiento en las calles, conocidos como “viene viene”.

Además, Monreal confirmó que sí habrá una reducción en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que solicitó 13 mil millones de pesos solo para organizar la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros y en este punto ofreció el dato del fideicomiso del IFT.

“Puede ajustarse el presupuesto de varios entes autónomos; como es el caso del INE, de la Judicatura, del Tribunal Electoral, de la Corte, de algún otro órgano autónomo de los que ya se extinguieron.

“Solo ayer me enteré que, por ejemplo, uno de los órganos que están por extinguirse —dado que todavía no se cumple con el proceso legislativo de la reforma constitucional— el IFT, si mal no recuerdo, tiene un fideicomiso, que no habíamos contemplado, de casi mil 500 millones de pesos”, expresó.

Sostuvo que, la República pasa “por un momento difícil y hay que privilegiar carreteras, agua, educación, salud, universidades. Todo eso. Tenemos que reasignarlo y hacer un gran esfuerzo porque todos nos ajustemos, todos sin excepción”.

La próxima semana, la cámara discutirá en el pleno las reformas para prohibir la venta de cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores, y la pendiente en materia de austeridad. Además, la cámara esperará que el Senado apruebe y le envié el paquete de leyes que reglamentan la reforma al Poder Judicial, esto es la ley de carrera judicial, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y los cambios a la Ley General de Responsabilidad Administrativa.

Está pendiente que la Presidencia envíe la iniciativa para regular el trabajo que desempeñan repartidores vía aplicaciones electrónicas, que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum el 16 de octubre.