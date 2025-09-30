Detecta Federación 2 mil 359 descargas contaminantes en el río Atoyac

El diagnóstico para el saneamiento del río Atoyac ha revelado una alarmante cifra de 2 mil 359 descargas de aguas residuales vertidas directamente al afluente, entre domiciliarias, clandestinas e industriales, en su trayecto por 48 municipios de Tlaxcala y 22 en Puebla.

Así lo informó Alejandro Isauro Martínez Orozco, comisionado Nacional para el Saneamiento del río Atoyac, durante la conferencia de prensa de este lunes que encabezó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El funcionario federal afirmó que el hallazgo cuenta con evidencia fotográfica y georreferenciación por GPS, para su mejor identificación.

​El comisionado señaló que el trabajo de rastreo, realizado en colaboración con dependencias como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y la Comisión Estatal del Río Atoyac, cubrió la ribera del río que atraviesa por localidades de Puebla y Tlaxcala.

Expuso que se está llevando a cabo un análisis detallado para identificar los problemas específicos de contaminación y, para ello, informó que el río Atoyac fue divido en cinco tramos, para crear un plan de rescate específico por zona.

Martínez Orozco destacó que tan solo en el primer tramo del río, que abarca cuatro municipios (Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador El Verde y San Felipe Teotlalcingo), se encontraron 566 descargas de diferentes tipos, incluyendo clandestinas, industriales y domiciliarias.

Resaltó que en este tramo se tienen 109 concesiones de agua superficial, 137 de subterránea y 26 permisos de descarga, además de 269 tiraderos de basura y cascajo en las riberas, un estimado de 9 mil 882 hectáreas deforestadas detectadas con Conafor y 230 sitios de invasión a zona federal.

Como parte del diagnóstico, puntualizó que también se identificaron 10 plantas de tratamiento, de las cuales siete operan en malas condiciones y tres están fuera de servicio.

​En cuanto a las acciones concretas para el saneamiento, anunció una inversión de 234 millones de pesos por parte de Conagua para las primeras tres obras: la planta de tratamiento de aguas residuales Juárez-Coronaco, 13 kilómetros de colectores en Tlahuapan y la supervisión de colectores en Tlalancaleca.

Destacó que estas obras buscan eliminar 210 descargas directas al río Atoyac.

Asimismo, el comisionado anunció que se recuperará una inversión de 400 millones de pesos de la Federación, que se destinará a la planta de tratamiento de Xalmimilulco en 2026, del cual se perdió la inversión por protestas de pobladores.

Anticipó que para el siguiente año se prevé una inversión de mil 500 millones de pesos, aunque está pendiente su aprobación.

Para 2026, los primeros 30 km de río saneado

Alejandro Isauro Martínez Orozco destacó que sería irresponsable dar a conocer la inversión concreta y las acciones a efectuar en todo el proyecto de saneamiento del río Atoyac, cuando aún se están realizando los diagnósticos regionales.

“Al día de hoy tenemos cuatro municipios diagnosticados y costará 600 millones de pesos para sanear los primeros 30 kilómetros del río Atoyac, que quedará al terminar el 2026”, precisó.

Expuso que falta por construir la planta de tratamiento de aguas residuales en San Juan Cuauhtémoc y sus colectores, así como la construcción del humedal y sus sistemas de tratamiento local.

El funcionario dijo que en el río se está trabajando metro a metro, “y nos estamos conectado con las comunidades y sus autoridades locales”, para dar un mejor resultado.

​El punto cero de nacimiento del río Atoyac se localizó en la comunidad de Otlata, en Santa Rita Tlahuapan, donde, según el comisionado, el agua fluye cristalina y natural durante los primeros seis kilómetros antes de recibir las primeras descargas contaminantes.