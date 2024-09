Destituyen a José Ángel Espinosa como regidor del PAN en el actual ayuntamiento

Atlixco. José Ángel Espinosa quedó destituido de su cargo como regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en el ayuntamiento 2021-2024 debido a diversas faltas administrativas y responsabilidades no cumplidas, según el expediente oficial del caso.

Entre las principales razones de esa medida se encuentran la sustracción ilegal de un auto oficial y su negativa a presentar la declaración patrimonial obligatoria para ex altos funcionarios.

La Contraloría local y el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del estado emitieron resoluciones por separado en contra de Espinosa, en las cuales terminan señalándolo culpable.

Como parte de la sanción el hoy exregidor del PAN enfrentará un año de inhabilitación para ocupar cargos públicos en cualquier nivel de gobierno y no podrá participar en licitaciones oficiales.

En la segunda semana de éste mes de septiembre la Contraloría referida procedió con la ejecución de la sentencia, iniciando el proceso de responsabilidad administrativa.

A Espinosa lograron relacionarlo con el incumplimiento de su declaración patrimonial como ex director de recursos materiales en la administración municipal 2018-2021, a cargo entonces del ex panista y actual morenista Guillermo Velázquez Gutiérrez.

También lograron adjudicarle el delito de peculado por la sustracción no autorizada de un vehículo oficial. Esto en detrimento del patrimonio municipal.

Al respecto, la edil Ariadna Ayala Camarillo confirmó este miércoles, en una entrevista, la sanción en contra de Espinosa y aseguró las investigaciones continuarán y por eso el ex regidor deberá responder a esas acusaciones. Ayala añadió no dará más declaraciones para no afectar el proceso.

Hasta el momento ningún miembro del comité municipal del PAN emite un comentario público sobre la situación. Aunque se confirmó Espinosa, el cual tampoco ofreció recientemente una postura, no estaba afiliado formalmente a ese partido.

