Destinan 2.8 mil mdp del presupuesto de Puebla a seis obras prioritarias para 2026

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, ha definido una fuerte agenda de inversión para 2026, destinando un total de 2 mil 830 millones de pesos a seis proyectos de infraestructura y desarrollo considerados estratégicos.

La secretaria de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), Josefina Morales Guerrero, al presentar el Paquete Económico 2026, detalló que estos proyectos concentran una parte importante del gasto, reafirmando el enfoque social y la disciplina fiscal del gobierno.

Los seis proyectos más importantes de inversión anunciados son: el Sistema de Transporte por Cablebús, a los que se destinará mil 515.5 millones de pesos. Le sigue la Universidad del Deporte (442.2 mdp), Infraestructura Hídrica (423.3 mdp), Ecoparque Flor del Bosque (200 mdp), Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades del SEDIF (150 mdp), y la Construcción del Astro Parque (100 mdp).

El presupuesto total para el Ejercicio Fiscal 2026 asciende a 131 mil 365.8 millones de pesos lo que representa un incremento del 4.1 por ciento respecto al año anterior.

El Paquete Económico 2026 será revisado y aprobado por el Congreso del Estado a más tardar el 31 de diciembre.

Orientación social y deuda del Museo Barroco y Audi

La funcionaria estatal destacó que la distribución funcional del gasto reitera el enfoque social del gobierno poblano, concentrando la mayor parte de los recursos en el Desarrollo Social, con 71.3 mil millones de pesos destinados a Educación, Salud y Protección Social.

En el rubro de Deuda Pública, se erogarán 2 mil 519.3 millones de pesos.

Morales Guerrero aclaró que el incremento en este monto se debe al registro del pago de la deuda del Museo Internacional Barroco, el cual se efectuará durante el próximo año, así como a la plataforma Audi, que asciende a 677.1 millones de pesos anuales a pagar hasta 2028.

“El incremento en este rubro obedece al registro del pago de la deuda del Museo Internacional Barroco, que se efectuará durante el ejercicio 2026”, aclaró.

En Reserva Actuarial (pago de pensiones), se destinó 350 millones de pesos, 200 millones de pesos para el Ecoparque en Flor del Bosque, y en Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, 20 millones de pesos.

En cuanto a la distribución administrativa del presupuesto, el Poder Ejecutivo manejará el 80.6 por ciento del gasto total (105.9 mil mdp); el Poder Judicial el 1.1 por ciento (mil 463.7 mdp); y el Poder Legislativo, el 0.4 por ciento (560.8 mdp).

Mientras que recursos destinados a los municipios, a través de los programas FISM y Fortamun, 10.6 por ciento, que representan 13.9 mil millones de pesos.

80.6% del presupuesto a Gasto Corriente

La secretaria de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), Josefina Morales Guerrero, presentó este lunes el Paquete Económico del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual asciende a un monto de 131 mil 365.8 millones de pesos, de los cuales el 80.8 por ciento se destinará al Gasto Corriente.

El rubro de Gasto Corriente, que se centra en operación y servicios, es equivalente a 106 mil 88 millones de pesos, y es uno de los más criticados por varias razones, entre ellas, se percibe como menos productivo, se dirige a las operaciones y necesidades diarias y cuando es excesivo puede limitar el crecimiento económico.

Para informar y desglosar el tema de la iniciativa de Ley de Egresos e Ingresos para el siguiente año, el gobernador Alejandro Armenta Mier convocó a una rueda de prensa en la Sala Juan N Méndez, del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

La presentación estuvo a cargo de la titular de Finanzas, quien destacó que el Paquete Económico no solo asegura la operación del gobierno, sino que también garantiza un nivel de endeudamiento sostenible.

Desglosó que el presupuesto de 131.3 mil millones de pesos representa un incremento del 4.1 por ciento respecto al año anterior, consolidando unas finanzas sanas y una política de disciplina fiscal y responsabilidad hacendaria.

Expuso que el Desarrollo Social concentra la mayor parte de los recursos, con 71.3 mil millones de pesos, destinados a disminuir las brechas sociales mediante programas de Educación, Salud y Protección Social.

Los recursos destinados a las funciones propias del Gobierno (Seguridad, Justicia y Asuntos Hacendarios) alcanzan los 21 mil 47.6 millones de pesos.

Informó que el Desarrollo Económico recibirá 8 mil 251.4 millones de pesos, enfocados en impulsar actividades como la Agropecuaria, el Turismo y el Transporte.

Además, refirió que la mayor parte de los ingresos provendrán de las Participaciones Federales (48.2%) y las Aportaciones Federales (37.1%), mientras que los Ingresos Propios (recaudación) representan el 9.6 por ciento.

Educación, la secretaría con más presupuesto

Dentro del Gasto Corriente, la secretaria de Finanzas informó que la categoría de “Servicios Personales” absorbe la mayor proporción con 52 mil 350.4 millones de pesos (49.3% del Gasto Corriente).

La titular precisó que, de este monto, el 78 por ciento (40.6 mil mdp) se destina a atender el tema de Educación (pago de magisterio); y el 6 por ciento (3 mil 23 mdp) se orienta a Seguridad Pública.

El restante 16 por ciento (8.6 mdp) es para cubrir los servicios personales de todas las demás dependencias de gobierno.

El Gasto de Operación es de 6 mil 501.6 millones de pesos (6.1% del Gasto Corriente), cubriendo la adquisición de suministros y arrendamientos, lo que, según Morales Guerrero, “muestra la austeridad” del gobierno.

Finalmente, la Secretaría de Finanzas reafirmó el compromiso de informar de manera transparente, en qué rubros se ejercerá el presupuesto para el año siguiente, destacando el cumplimiento de las demandas de la población.

Te puede interesar: El 80.8 % del presupuesto para 2026 va para Gasto Corriente: Finanzas