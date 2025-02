Destaca Sheinbaum “cinismo” de Calderón; “anda muy activo”

Ciudad de México. “Anda muy activo Calderón”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar el “cinismo” del ex mandatario en una reciente entrevista que concedió a un conductor del ámbito de los espectáculos, en la que “dijo que lo volvería a hacer, que no se arrepiente de nada”.

En la mañanera de este miércoles, la jefa del Ejecutivo recomendó a Felipe Calderón dedicarse a ser ex presidente.

“El mayor problema tal vez, lo más grave (en ese sexenio), fue la decisión de Calderón de (emprender) la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo es posible? Vean nada más el cinismo, que (a la llegada de Donald Trump) la Casa Blanca pone en su tuit como demostración del vínculo del gobierno con el narco, la detención de Genaro García Luna ahora”.

“Y el entonces, el presidente espurio, porque llegó con un fraude electoral, no menciona nada de eso (en la entrevista con Yordi Rosado), ni dice nada de García Luna… O no, si dijo que lo volvería a hacer, que no se arrepiente de nada. Para la valoración del pueblo de México, de la historia”, enfatizó la mandataria federal.

Remarcó que es de llamar la atención que el ex mandatario esté tan activo recientemente.

Como parte de la entrevista, agregó Sheinbaum, Calderón se refiere a los resultados de la elección de 2006 y cómo siguió el día de la jornada electoral.

Sin embargo, destacó la mandataria, no se refirió a que su cuñado Hildebrando Zavala hizo negocios con Pemex cuando Calderón fue secretario de Energía, y que también tuvo contratos con el IFE. “Una parte del fraude (de 2006) tuvo que ver con estos contratos”.

“Y después, sale del gobierno y se va a trabajar a una empresa, a Iberdrola, firma española de energía a la cual le dio muchos contratos (durante su mandato). Entonces sí, muy cuestionable”.

