Lunes, octubre 20, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Destaca Chedraui orden, finanzas sanas y una inversión récord en infraestructura en su primer año de gobierno

Aseguró que puso fin al abandono de la ciudad y resaltó una inversión en seguridad y bacheo

José Chedraui Budib afirmó que Puebla avanzó hacia una nueva etapa de orden administrativo, transparencia y crecimiento económico
Patricia Méndez

A un año de haber asumido la presidencia municipal, José Chedraui Budib afirmó que Puebla avanzó hacia una nueva etapa de orden administrativo, transparencia y crecimiento económico. Señaló que la primera meta de su administración fue poner fin al abandono financiero y urbano en que se encontraba la capital, con una visión de largo plazo centrada en la planeación responsable y la recuperación de la confianza ciudadana.

“Hace un año comenzó el compromiso de transformar una ciudad abandonada en una Puebla con visión de futuro. Lo primero fue poner orden en las finanzas, garantizar la transparencia y planificar con responsabilidad”, expresó al rendir un balance global de su primer año.

Seguridad y fortalecimiento policial

En materia de seguridad, Chedraui aseguró que la Policía de la Ciudad consolidó su presencia operativa y amplió su capacidad de patrullaje con el ingreso de 200 nuevas unidades para reforzar la vigilancia en colonias y juntas auxiliares. Resaltó también una mejora en la coordinación intergubernamental con cuerpos estatales y federales para reducir los índices delictivos en la zona metropolitana.

“La seguridad es nuestra prioridad, por eso reforzamos los operativos y fortalecimos la actuación policial con más elementos en las calles y mejor equipamiento”, subrayó.

El alcalde informó que su gobierno destinó apoyos directos a emprendedores y proyectos de inversión privada, generando una derrama económica de más de 426 millones de pesos. Con ello, posicionó a la capital como uno de los principales polos de crecimiento económico en el ámbito nacional.

“El desarrollo económico de Puebla capital se convirtió en motor de empleo y oportunidad, resultado del trabajo conjunto entre sociedad, gobierno y sector empresarial”, destacó Chedraui.

Infraestructura urbana y servicios públicos

El mandatario puntualizó que ante el deterioro en el que se encontraban las vialidades, el ayuntamiento implementó campañas de bacheo permanente bajo la consigna “24/7”, además de iniciar la rehabilitación de espacios públicos, parques y unidades habitacionales.

Entre las acciones de mayor impacto, el programa “Puebla Brilla” modernizó miles de luminarias, lo que representó una inversión histórica y mejoró la percepción de seguridad en calles y avenidas principales. “Ante el abandono en que estaban las calles, arrancamos la campaña de bacheo 24/7. Rehabilitamos los espacios públicos, construimos nuevas vialidades e invertimos de forma histórica en alumbrado”, expresó.

El presidente municipal resaltó la ejecución de programas culturales, deportivos y educativos que beneficiaron a familias enteras, en particular en las juntas auxiliares y colonias con mayor marginación. “Aquí avanzamos bien y a la primera. Construimos con bienestar para todas y todos, con programas que beneficien a familias enteras, en cultura, deporte y escuelas”, aseguró durante su discurso.

