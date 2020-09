Destaca AMLO éxito de Puebla en control de la pandemia y reapertura económica

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció hoy en la capital estatal el exitoso manejo de la pandemia y de la reapertura económica llevada a cabo en Puebla.

“En el caso particular de Puebla se ha llevado a cabo un manejo muy responsable para enfrentar la pandemia, este es uno de los estados que ha sufrido menos por la pandemia, porque se actuó bien desde el principio y se trabajó de manera coordinada con los especialistas, con los científicos que nos ayudan en la estrategia nacional”, expresó el mandatario federal durante el acto llevado a cabo este mediodía para evaluar la reconstrucción a tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017.

El titular del Poder Ejecutivo federal agregó: “desde luego que se padeció de muchos contagios y de pérdidas de vida no solo aquí en Puebla sino de muchos paisanos de Puebla que fallecieron en Estados Unidos, pero se ha ido avanzando y Puebla, de acuerdo al último reporte, ya tiene menos casos de infección y menos fallecimientos, va saliendo adelante Puebla”.

López Obrador abundó: “Y lo mismo en lo que tiene que ver la crisis económica, se está reactivando la economía por la pandemia se tuvo que cerrar la actividad económica prácticamente en todo el estado, en el país, y se fue abriendo poco a poco la actividad productiva. Creo que se actuó también con mucha responsabilidad, con eficacia, se supo equilibrar la protección de la gente por la pandemia con la necesidad de abrir la actividad económica para no perder tantos empleos y que no se padeciera de mortandad de negocios, sobre todo de pequeños negocios”.

Tras mencionar los beneficios que han recibido miles de poblanos con los programas de su administración, López Obrador se refirió al descenso en la curva de contagios de coronavirus en la entidad. Mostrando una gráfica, aseveró que “hay disponibilidad de camas, que no nos rebasó la pandemia y todos los poblanos, como también sucedió en el país, fue buena la estrategia, desde luego, todavía no termina y no debemos confiarnos y debemos de seguirnos cuidando y lo que nos recomiendan de la sana distancia hay que seguirlo cumpliendo”.

También hizo un reconocimiento al gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta y a la edil capitalina, Claudia Rivera Vivanco:

Del mandatario estatal, López Obrador dijo, “celebro que esté muy bien de salud, hace unos días me informaron de que estaba mal, me preocupé y a tuve un reporte luego de que gozaba de cabal salud el gobernador y ahora lo veo muy bien de salud, de ánimo, de semblante, pero sobre todo muy lúcido y me da mucho gusto que esté muy bien el gobernador de Puebla, que está trabajando en beneficio de todos los poblanos y que está trabajando de maner coordinada (con nosotros), lo mismo puedo decir de la presidenta de Puebla”.

Antes, en su discurso, Luis Miguel Barbosa le expresó al presidente: “nosotros en Puebla mantenemos la sobriedad como gobierno que usted nos ha enseñado, somos un gobierno austero, honrado, un gobierno que está cumpliendo con los propósitos a los que nos comprometimos en la Cuarta Transformación, y no vamos a claudicar ni vamos a desviar el camino, los críticos de los gobiernos de la Cuarta Transformación no estuvieron con nosotros en las elecciones del 2018”.

Agregó: “Se pueden agrupar, dividir, reagrupar, difuminar, seccionar, pero el respaldo popular de su gobierno es la sociedad, es un respaldo histórico enorme, del cual se duelen todos aquellos que quisieran ver fracasar a la Cuarta Transformación, En Puebla estamos muy seguros que estamos avanzando bien, estamos convencidos que con el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, a la inseguridad, y con desarrollo económico, vamos a salir adelante a esta crisis que nos provocó esta pandemia mundial del coronavirus.

“Ya estamos en la ruta correcta para haber vencido la crisis de salud, no se colapsó el sistema de salud de México, no se colapsó, nos coordinamos federación y estados y estamos en la ruta de resolver los temas de salud, lo importante fue la vida y la salud de los mexicanos, ninguno, ningún poblano que llegó a un hospital dejó de recibir atención médica. Solo tenemos ya los hospitales con un tercio de ocupación en el tema de coronavirus, estamos provocando la reactivación económica; en julio, datos dados ayer, fuimos el estado que más creció en tema de inversión manufacturera, somos un estado fuerte, manufacturero, en inversión, por acá pasa todo, estamos creando condiciones de relación social que permitan tener convivencias adecuadas, los estridentes son otros, los intolerantes son otros, nosotros escucharemos, dialogaremos y nosotros debatiremos”, indicó el gobernador.

Y remató: “En Puebla los políticos que emergen de la Cuarta Transformación lo acompañarán en este debate contra los conservadores”.