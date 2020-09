Después de 30 horas de paro laboral, naranjitas logran aumento salarial retroactivo del 4.1%

Después de 30 hora de paro laboral, los trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Ayuntamiento de Puebla (OOSL) lograron un incremento al salario del 4.1 por ciento.

A través de las redes sociales, se dio a conocer que la alcalde Claudia Rivera Vivanco y el director del organismo de Limpia, Salvador Martínez, encabezaron la mesa de negociación con los inconformes, donde se logró el acuerdo del aumento salarial.

La autoridad capitalina adelantó que el incremento se formalizará en el Consejo de Administración del Organismo de Limpia.

Como parte de los acuerdos, el personal de Limpia levantó el paro laboral que inició desde las 5 horas del pasado lunes 31 de agosto.

Por la mañana de este martes, los trabajadores denunciaron la infiltración de supervisores que se han vestido con el traje naranja que los caracteriza, por lo que advirtieron que temen un posible choque.

Como parte de la manifestación, también bloquearon el Bulevar Valsequillo, a la altura de las oficinas del organismo, y desviaron la ruta del metrobús.

Las protestas de este lunes y martes estuvieron lideradas principalmente por mujeres, madres solteras, quienes rechazaron las declaraciones efectuadas por la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, quien minimizó las protestas y acusó que eran azuzados por intereses económicos.

Las naranjitas rechazaron la propuesta del ayuntamiento de agotar el término de la negociación salarial hasta el mes de octubre, cuando se vence el plazo para la revisión del incremento, cuando les continúan descontando las cuotas sindicales.

“El argumento del gobierno de Claudia Rivera no es válido, dice que no nos pueden aumentar el salario porque no hay líder sindical electo en Organismo de Limpia, pero bien que nos siguen quitando las cuotas en contubernio con el coordinador Salvador Martínez”, acusó una de las agraviadas.