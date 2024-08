Desprecio por el pueblo

En una mesa redonda, moderada por Carlos Loret de Mola, participaron Denise Dresser, Carolina Hernández, Lorenzo Córdova, Jesús Silva-Herzog y Héctor Aguilar Camín, lo más conspicuo de la intelectualidad conservadora, convocados para analizar el panorama político de México y las reformas propuestas por el gobierno del Presidente López Obrador.

Denise Dresser, una de las críticas más pertinaz de la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sorprendió al reconocer en su intervención, que el proyecto del Presidente ha logrado realizar “cosas significativas” que han sido asumidas como beneficiosas por la mayoría de los votantes; Dresser, en el debate, enfatizó que el gobierno de AMLO ha llenado el vacío que dejaron las instituciones de los gobiernos anteriores en la población, mediante efectivos programas sociales. Además, Dresser hizo un llamado a la oposición a realizar un ejercicio de autocrítica, insistiendo en que las instituciones creadas durante el gobierno del PRI y del PAN fallaron en cumplir su misión. “La Comisión de Competencia quedó a deber en su combate a los monopolios y los partidos se fueron apropiando de las instituciones creadas para ser democráticas y las fueron deslegitimando”, dijo enfática.

Ante esta situación, continuó Dresser, la narrativa de AMLO, que posiciona al pueblo frente a las élites, ha ganado fuerza, para concluir subrayando la importancia de no subestimar el poder de esa narrativa en la construcción de un gobierno hegemónico: “Creo que para las mayorías que votaron por este proyecto, sí ven un objetivo, y el objetivo es ‘voy a vivir mejor, el gobierno se va a ocupar de mí, el gobierno nunca funcionó, la democracia no me trajo lo que yo hubiera esperado’” y finalizó asegurando que la población no entiende los análisis de la oposición, lo cual debe ser el eje de la autocrítica.

Por supuesto, Aguilar Camín explotó contra Dresser, asegurando que, aunque la población no entienda sus análisis, él y sus compañeros tienen la razón con respecto a las críticas al gobierno de López Obrador: “No importa si la población no entiende nuestro análisis ni pueda ver lo que va a pasar, eso no significa que nosotros estemos mal, nosotros tenemos la razón y punto”, dijo molesto.

¿Qué tal? Más claro ni el agua. A los llamados intelectuales de derecha les importa poco el pueblo al que ven como un objeto lejano, sin voluntad propia y realizan sus “análisis” especulativos de su propio mundo, que cree es “todo el mundo”, no entienden, ni les interesa entender que la población ha empezado a construir una realidad distinta a la de los conservadores, y lo que es todavía más dramático, la construyen sin en ellos; por eso, se oponen a las mayorías, a las que se les niega el derecho y la capacidad para ser constructores de una sociedad diferente a la de los conservadores, sustentada en la desigualdad, el clasismo y la exclusión.

Así, los conservadores ven inquietos su placido mundo, un mundo que se les derrumba y no entienden por qué, pues la realidad no coincide con sus sesudos análisis y, entonces levantan la nariz y exclaman desde su torre de marfil: “peor para la realidad.”

Mientras, esa realidad sigue cambiando.

