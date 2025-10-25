Sábado, octubre 25, 2025
NoticiasInternacional

EU refuerza cerco al Caribe con el portaviones más grande del mundo

EU refuerza cerco al Caribe con el portaviones más grande del mundo
La Jornada

Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció ayer el despliegue del nuevo portaviones Gerald Ford, considerado el más grande del mundo, y de tres destructores a la zona operativa del Comando Sur, que abarca Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, con el objetivo de “desmantelar las organizaciones criminales trasnacionales y combatir el narcotráfico”, horas después de confirmar un nuevo ataque de su ejército contra una embarcación en aguas internacionales de la región.

El Gerald Ford tiene cinco destructores en su grupo de ataque, pero sólo tres serán desplegados en el sur del hemisferio. Una de esas embarcaciones está actualmente en el Mediterráneo, en un puerto de Croacia. No se informó cuánto tiempo les tomará llegar a Sudamérica.

Suma significativa de poder militar

El despliegue del portaviones aumentará significativamente los recursos militares del Pentágono en una región que ya sufrió un gran incremento de la presencia estadounidense en las aguas frente a Venezuela y Colombia, donde ya hay más de 6 mil marineros e infantes en ocho buques de guerra.

La totalidad del grupo de ataque del Ford incluye cerca de 4 mil 500 marineros y nueve escuadrones de aviones asignados al portaviones.

El anuncio se produjo después de que el ejército estadounidense atacó en la noche del jueves otra embarcación en aguas internacionales caribeñas tras asegurar, sin pruebas, que transportaba drogas y asesinó a seis personas.

Hegseth aseveró, sin presentar evidencia, que la lancha era operada por el Tren de Aragua con la intención de justificar las muertes, que tras la reciente embestida se elevaron a 43 desde el inicio de sus ataques contra embarcaciones en la región.

El secretario afirmó que los servicios de inteligencia del Pentágono “sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos.

“Si eres un narcoterrorista que contrabandea drogas en nuestro hemisferio te trataremos como lo hicimos con Al Qaeda”, reiteró el secretario de Guerra.

“Ya sea de día o de noche, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”, remarcó.

El Pentágono difundió un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta el momento en que explota.

Este es el décimo bombardeo de Washington en aguas sudamericanas, ocho de ellos tuvieron lugar en el Caribe, cerca de Venezuela, y dos de los ataques más recientes se llevaron a cabo en el Pacífico oriental, cerca de Colombia.

Hegseth afirmó que la embarcación atacada era operada por la pandilla Tren de Aragua. Es la segunda vez que el gobierno del presidente Donald Trump vincula una de sus operaciones con el cártel que se originó en una prisión venezolana. El gobierno republicano afirmó que al menos cuatro de los botes atacados en las operaciones, que comenzaron el 2 de septiembre, provenían de Venezuela.

Métodos clandestinos

Celso Amorim, ex canciller y actual asesor especial del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, manifestó la preocupación de Brasil “con el uso de la fuerza” por parte de Estados Unidos en Latinoamérica, así como sus “métodos clandestinos como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para derribar gobiernos de la región”.

Advirtió que estas acciones “pueden efectivamente tener consecuencias profundas y muy graves. No va a quedar contenida a los países donde ocurra. Hay una amenaza de intervención externa, (…) hay personas muriendo ya. No sé si son narcotraficantes, pero no hay ninguna prueba de que lo sean. Es muy peligroso”, remarcó el funcionario brasileño.

También puedes leer: Donación “anónima” de 130 mdd para salarios de militares en EU.

Temas

Más noticias

Nacional

Mueren dos por derrumbe en mina de Grupo México que provocó derrame en río Sonora

La Jornada -
Cananea, Son. Dos trabajadores murieron a causa de un derrumbe al interior de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, en...
Internacional

Donación “anónima” de 130 mdd para salarios de militares en EU

La Jornada -
El Pentágono confirmó el viernes que aceptó una donación anónima de 130 millones de dólares para ayudar a pagar a los miembros del ejército...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Donación “anónima” de 130 mdd para salarios de militares en EU

La Jornada -
El Pentágono confirmó el viernes que aceptó una donación anónima de 130 millones de dólares para ayudar a pagar a los miembros del ejército...

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...

Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia

La Jornada -
Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,...

Más noticias

Mueren dos por derrumbe en mina de Grupo México que provocó derrame en río Sonora

La Jornada -
Cananea, Son. Dos trabajadores murieron a causa de un derrumbe al interior de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, en...

Donación “anónima” de 130 mdd para salarios de militares en EU

La Jornada -
El Pentágono confirmó el viernes que aceptó una donación anónima de 130 millones de dólares para ayudar a pagar a los miembros del ejército...

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025