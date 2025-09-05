Despliegan más de 2 mil elementos en Baja California Sur ante efectos de ‘Lorena’



Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en el estado de Baja California Sur se ha desplegado una fuerza de tarea de 2 mil 835 elementos para reforzar las medidas preventivas, salvaguardar a la población y atender los efectos del huracán ‘Lorena’, que se degradó a tormenta tropical, y hasta el momento no se han presentado daños mayores, lesionados ni personas fallecidas.

En este operativo de prevención y ayuda participa personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina-Armada de México (Semar), así como de la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como autoridades estatales y municipales.

Así, la Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que, en seguimiento a la trayectoria del ciclón tropical Lorena, a las 09:00 horas se debilitó a tormenta tropical, y su centro se localiza a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, en Baja California Sur.

Los efectos de este fenómeno en el municipio de Los Cabos se registró un deslizamiento de tierra en la carretera transpeninsular a la altura de Costa Azul en el kilómetro 28.5 en sentido a San José del Cabo; se han incrementado los niveles de los arroyos San José Viejo, El Limón y Arroyo Seco; 50 vehículos varados; tres viviendas de material endeble arrastradas por la corriente y cinco viviendas con ingreso de agua; se reportaron encharcamientos viales y cortes de energía eléctrica que ya fueron restablecidos, y de manera preventiva se mantienen activos ocho refugios temporales con 253 personas albergadas.

En el municipio de La Paz, se presentó un deslizamiento de tierra en la carretera a Los Barriles en el kilómetro 112 y se realizó el rescate oportuno de cinco personas que quedaron atrapadas en vehículos varados, así como encharcamientos en vialidades.

En Comondú se llevaron a cabo trabajos de reforzamiento en bordos y pasos de agua para reducir el riesgo de inundaciones, se resguardaron 17 embarcaciones y se cuentan con 8 refugios temporales activos, en donde se albergan 45 personas.

