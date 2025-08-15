Despliega EU 4 mil soldados en aguas de AL para combatir narcotráfico

Ciudad de México. El ejército de Estados unidos está desplegando más de 4 mil marines en las aguas alrededor de América Latina y el Caribe como parte de un esfuerzo intensificado para combatir los cárteles de la droga en una “dramática demostración de fuerza que le dará al presidente una amplia gama de opciones militares” para atacar a los cárteles de la droga, informaron dos funcionarios de defensa estadunidenses al medio CNN.

El despliegue del “Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima” (ARG) y la 22 Unidad Expedicionaria de Marines en el Comando Sur de los Estados Unidos, que no se había informado anteriormente, es parte de un re posicionamiento más amplio de activos militares en el área de responsabilidad de comando, que ha estado en marcha durante las últimas tres semanas, declaró uno de los funcionarios.

Un submarino de ataque de propulsión nuclear, un avión de reconocimiento P8 Poseidon adicional, varios destructores y un crucero con misiles guiados también serán asignados al Comando Sur de Estados Unidos como parte de la misión, detallaron los funcionarios.

Una tercera persona familiarizada con el asunto aseguró que los activos adicionales están “destinados a abordar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”.

Uno de los funcionarios enfatizó que, por ahora, el aumento de tropas es principalmente una demostración de fuerza, cuyo objetivo es más enviar un mensaje que indicar la intención de realizar ataques de precisión contra los cárteles.

Sin embargo, también ofrece a los comandantes militares estadunidenses, y al presidente, un amplio abanico de opciones si Trump ordena una acción militar. El “ARG/MEU”, por ejemplo, también cuenta con un componente de combate aéreo.

El despliegue de la Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina suscita inquietud entre algunos funcionarios de defensa, quienes temen que los marines no estén capacitados para realizar interdicciones de drogas y combatir el narcotráfico. Si esto forma parte de su misión, tendrán que apoyarse fuertemente en la Guardia Costera, según las autoridades.