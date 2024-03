El desplazamiento de la producción comercial no es por el comercio desleal.

La secretaria de Economía el 22 de marzo 2024, al participar en la 106 Asamblea de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que “el comercio desleal de algunos países ha provocado un desplazamiento comercial de algunos de los productos nacionales y ha afectado a las pequeñas y medianas empresas, los consumidores, quienes no necesariamente obtienen beneficios reales en términos de calidad y de precios” y añadió que “los grandes ganadores en todos estos procesos han sido los distribuidores y los comercializadores”. Al respecto cabe mencionar que el desplazamiento de la producción nacional no ha sido por comercio desleal, sino esto viene dándose desde que se institucionalizó el libre comercio (1986 con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio), que ha permitido la libre entrada de importaciones con cero aranceles, o muy bajos, acompañado de la apreciación del tipo de cambio, que abarata el dólar y por ende a las importaciones. Ello se ha dado en un contexto donde la producción nacional no tiene los niveles de productividad para hacer frente a la competencia generada por el libre comercio, por lo que termina siendo desplazada por las importaciones. Ello ha roto cadenas productivas y ha aumentado la relación de importaciones respecto a la producción nacional, y ha incrementado el déficit de comercio exterior y ha frenado el crecimiento económico y ha llevado a la economía a depender de entrada de capitales para financiar dicho déficit comercial. La relación de las importaciones manufactureras respecto al PIB manufacturero en 1993 era de 40% y en el 2023 dicha relación pasó a ser de 155%. Ese “comercio desleal” lo institucionalizaron los gobiernos neoliberales y tales políticas las ha mantenido el presente gobierno y de ahí que seguimos padeciendo los mismos resultados, de desplazamiento de pequeñas y medianas empresas, de crecimiento de desempleo, subempleo e informalidad, conjuntamente con la pauperización de la estructura salarial, donde las empresas para encarar la competencia desleal con las importaciones, recurren a mantener bajos salarios, como a no otorgar prestaciones laborales dignas a los trabajadores, acentuando ello la desigualdad del ingreso en el país. Tiene razón la secretaria de Economía al decir que “los grandes ganadores en todos estos procesos han sido los distribuidores y los comercializadores”. Muchos empresarios nacionales al no poder competir frente a importaciones no incrementaron la inversión para modernizar la planta productiva y aumentar la productividad, sino optaron por comercializar y distribuir los productos importados. Compran importaciones baratas y las venden a mayores precios, aumentando así sus ganancias tales grandes empresas comercializadoras de productos importados, a costa de afectar a los consumidores. El problema es que el gobierno no hace nada para frenar tal situación, solo lo denuncia.

Datos recientes reflejan que la economía prosigue desacelerámdose y que la inflación sigue y no se alcanza el objetivo de 3%, pero no se presentan políticas que revisen la apertura comercial, ni la apreciación de la moneda para proteger e impulsar la producción nacional y así aumentar la oferta para reducir la inflación, como el déficit de comercio exterior. No se instrumentan políticas para evitar las prácticas especulativas de ciertas empresas que lucran con las importaciones y con la escasez de productos, manteniendo la inflación y afectando el poder adquisitivo de la población y sus condiciones de vida. Más que la denuncia, hay que encarar los problemas existentes de menor producción por el desplazamiento que ocasiona el gran crecimiento de importaciones, como las prácticas de las grandes empresas de incrementar sus márgenes de ganancias aumentando precios, que llevan a que la inflación no disminuya a los niveles objetivo. No se puede seguir con las políticas neoliberales que solo favorecen a las empresas internacionales y a las grandes empresas nacionales y que frenan el crecimiento económico y afectan el bienestar de las grandes mayorías de la población, y nos llevan a depender de la entrada de capitales, y a que la política económica privilegie su entrada con altas tasas de interés y austeridad fiscal, a costa de no tener política económica a favor del crecimiento y del empleo.