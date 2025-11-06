Jueves, noviembre 6, 2025
Sí habrá mil 100 despidos de obreros de la Volkswagen, advierte la Segob

Hay diálogo del gobierno estatal para intentar evitar la reducción de ese número de obreros

Yadira Llaven Anzures

El secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, confirmó la existencia de un plan de reajustes en la planta de Volkswagen en Puebla que implicaría el despido de más de mil 100 trabajadores.​

El ajuste se atribuye a los reajustes ante la inminente imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a vehículos ensamblados en México.​

En rueda de prensa, Aguilar Pala mencionó que la armadora alemana tiene un plan con proyecciones a 2030, y que la información actual apunta a esta cantidad de recortes de personal.​

Ante la crisis laboral, el secretario de Gobernación aseguró que el gobierno del estado estará atento para mediar en el conflicto y buscar soluciones para los empleados afectados.​

“Nosotros como gobierno del estado estaremos pendientes para coadyuvar en el diálogo y en la solución de este tema”, afirmó.​

El funcionario recordó que el gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo una reunión con directivos de la planta hace unos días, y se espera que sea él quien informe directamente sobre el diálogo llevado a cabo y las gestiones para mitigar el impacto de los despidos.​

Dijo que la armadora y las autoridades buscan afrontar las implicaciones de los movimientos arancelarios que afectan directamente a la producción en Puebla.​

