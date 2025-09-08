Sindicato SNES denuncia hostigamiento y despidos en Tecnológico Sierra Norte

Extrabajadores del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte se manifestaron este lunes para exigir su reinstalación y denunciar amenazas e intimidaciones del actual director, Edgar Carrasco Gasca, en contra de los miembros del Sindicato Nacional de Educación Superior (SNES). La protesta se da tras el despido “sin motivo alguno” de Miguel Ángel Martínez Mejorada, docente y secretario seccional del organismo gremial, y de tres trabajadores administrativos.

La historia del conflicto laboral en la institución se remonta a 2011, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuando los trabajadores intentaron conformar un sindicato, pero terminaron despedidos, de acuerdo a lo que relató Martínez Mejorada a La Jornada de Oriente.

El litigio concluyó en 2019, con la reinstalación de los afectados tras ganar la demanda. Sin embargo, la llegada de Edgar Carrasco Gasca al puesto de director generó nuevos roces, ya que este funcionario fue abogado general en la administración que efectuó los despidos años atrás.

Cabe mencionar que en abril de este año, los estudiantes tomaron el instituto y mantuvieron el paro de actividades durante las vacaciones, en respuesta a arbitrariedades y solicitud de destitución de la directora general y otros mandos.

Finalmente, la dirección fue asumida por Carrasco Gasca. Pero, de acuerdo con Martínez Mejorada, el director ha recurrido a la intimidación para debilitar al sindicato, llamando personalmente a los integrantes para exigir que se desistan, bajo amenaza de perder el empleo.

El entrevistado manifestó que al parecer el directivo tiene un “pleito personal” con los removidos, además lo señaló de repetir las prácticas de acoso y hostigamiento contra miembros del SNES.

Expuso que la intimidación de Carrasco Gasca llega al grado de presumir de influencias políticas, particularmente con el gobernador Alejandro Armenta Mier, para blindar sus decisiones.

“Volvimos al morenovallismo en su máximo esplendor”, declaró y advirtió que las represalias afectan la estabilidad laboral y educativa del instituto.

Añadió que en su caso, fue informado sobre que “el instituto ya no requería sus servicios”, sin justificación oficial ni argumento administrativo.

El docente, con contratación por tiempo indefinido desde el laudo de 2012 y responsable de materias como taller de ética, sistemas operativos y tecnologías de información, relató que incluso tuvo que trabajar con recursos propios ante la falta de apoyos institucionales.

Los inconformes ya levantaron la protesta, con la promesa de que habrá una mesa de diálogo con la Secretaría de Educación Pública este mismo lunes.