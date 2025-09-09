Martes, septiembre 9, 2025
Dirección del Tecnológico de la Sierra Norte deberá sustentar despidos de trabajadores: SNES

Afectados y autoridades educativas se reunirán el próximo viernes

Manifestación sindical en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte por despidos y exigencia de destitución del director
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Dirección del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, a cargo de Edgar Carrasco Gasca, tendrá que sustentar las razones por las que cesó, la semana pasada, a cuatro trabajadores, entre ellos Miguel Ángel Martínez Mejorada, secretario seccional del Sindicato Nacional de Educación Superior (SNES), durante una mesa de negociación programada para el próximo viernes con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el director de Institutos Tecnológicos.

El dirigente sindical sostuvo a La Jornada de Oriente que los afectados, incluido él mismo, no recibieron información previa sobre las presuntas actas administrativas que motivaron su destitución, por lo que en una mesa de diálogo celebrada ayer con las autoridades estatales, se acordó que deberán darlas a conocer.

El Sindicato Nacional de Educación Superior considera que existen prácticas de favoritismo en la gestión laboral de la institución, generando desconcierto entre los empleados. Martínez Mejorada advirtió que, de no resultar convincentes los argumentos oficiales, el sindicato buscará estrategias más notorias para que el gobernador de Puebla atienda sus demandas.

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte ha sido escenario este año de denuncias no solo por presuntos despidos injustificados sino por los mismos alumnos, quienes han señalado que hay gastos excesivos y que además no se priorizan, puesto que se carece de apoyos para sus actividades académicas.

Los estudiantes realizaron un paro en abril de este año y con el mismo lograron la remoción de la entonces directora, Guadalupe Moreno Nava, misma que fue sustituida por Edgar Carrasco Gasca.

En tanto, la reunión del viernes será decisiva para determinar si la dirección educativa puede justificar los despidos y si existe la posibilidad de reinstalación de los afectados. El líder seccional del Sindicato Nacional de Educación Superior recalcó la importancia de garantizar transparencia y respeto a las garantías laborales en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte.

Cabe hacer mención que ayer, integrantes de ese organismo gremial realizaron una manifestación afuera de la institución para rechazar los despidos y exigir la destitución del director Carrasco Gasca, sumando presión a las autoridades educativas estatales y evidenciando la tensión interna.

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

