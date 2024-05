Despensas del ayuntamiento de Puebla llegan a domicilio particular y se condicionan con credencial de elector: Figueroa

José Luis Figueroa, candidato a diputado local por el Distrito 20 de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, denunció que presuntamente las despensas que el ayuntamiento de la ciudad de Puebla adquirió por un monto de 40 millones de pesos llegaron este jueves a un domicilio particular de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela y se entregan a los beneficiarios a cambio de su credencial de elector.

A través de un video subido a sus redes sociales, el morenista evidenció el camión donde supuestamente llevaron los apoyos alimentarios a una casa donde los estarían almacenando, la cual se ubica en la Privada 12 de Octubre, de la citada demarcación, ubicada al sur del municipio de Puebla.

En el material se observa a Figueroa cuando llega al lugar acompañado de varias personas y pregunta por los encargados de la recepción de las despensas.

Tras no encontrarlos subraya que los apoyos alimentarios no deben de llegar a un domicilio particular puesto que se trata de apoyos de un programa municipal.

Asimismo, se escucha a una de las colaboradoras del candidato cuando señala que a una mujer le pidieron su credencial de elector en el lugar donde se resguardan los apoyos y al mismo tiempo se observa a gente grabándolos.

Cabe recodar que el pasado 14 de mayo el alcalde de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, rechazó que las despensas tengan una intención electoral, debido a que se trata de la tercera parte del programa de nutrición que lleva a cabo la administración desde el inicio del trienio.

Acusó a los regidores de Morena mentir al asegurar que el programa tiene una intención electoral como sucedió con la entrega de tinacos.

Subrayó que el programa estaba previsto desde febrero pasado, momento en el que los regidores de Morena no se inconformaron.

Al respecto, la fracción de regidores de Morena afirmó que en el orden del día de la sesión de febrero de la Comisión 2030 no se trató nunca el tema de las despensas, respecto a las cuales el ayuntamiento de Puebla erogó 40 millones de pesos.

El pasado 22 de abril, la fracción de regidores del ayuntamiento de la ciudad de Puebla presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta entrega irregular de 79 bases a igual número de trabajadores del gobierno municipal, misma que no pasó por la autorización del cabildo.

Tras la presentación del procedimiento en contra de quien resulte responsable, Leobardo Rodríguez Juárez, Elisa Molina Rivera, Carmen María Palma Benítez y Ernesto Antonio Aguilar Cabrera afirmaron que la presunta entrega ilegal constituye un delito que debe ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Destacaron que entre los beneficiados podrían encontrarse familiares de servidores públicos o militantes del PAN que habrían sido beneficiados por el gobierno municipal en el marco del proceso electoral.