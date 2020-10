Despenalización del aborto y derechos para LGBTTI están en la agenda del ayuntamiento de Puebla: Rivera

Al cumplir su segundo año de labores como edil de la capital de Puebla, Claudia Rivera Vivanco (CRV) define como una política pública de su administración el pugnar por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, entre los que destaca la interrupción legal del embarazo, y las garantías para la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexo (LGBTTI)

En una entrevista con La Jornada de Oriente (JO) a propósito del informe que rendirá este lunes, la alcaldesa izquierdista insta a sus compañeros de partido en otros gobiernos y en el Congreso local: “les hago el llamado a trabajar de manera conjunta, me comprometo a hacer las mesas de trabajo que les he ofrecido que realicemos para revisar la agenda legislativa para el municipio de Puebla y también para que conozcan todas las acciones que en el gobierno municipal de Puebla se están realizando y que nos están colocando en los primeros lugares a nivel nacional e internacional, sobre todo en materia de derechos”.

Rivera Vivanco también habla del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a cuya fundación contribuyo, y advierte que el debate y la discusión en un instituto político que fue movimiento es hasta cierto punto natural:

“Lo que no es normal es que aquellos a quienes se les dio la oportunidad de incorporarse a este proyecto, que se le abrieron las puertas de este partido que es para todos los mexicanos y mexicanas, lo que no es normal es que estas personas que entraron traicionen estos principios o no cumplan los compromisos de campaña o no cumplan la agenda legislativa en materia de derechos humanos. Eso sí es imperdonable y eso sí no debe ocurrir”, asevera.

Sobre si buscará la reelección en el cargo, la munícipe responde que es un derecho al que tiene, pero que hay que conocer las indicaciones de Morena y que por lo pronto está enfocada a brindar buenos resultados.

En la entrevista, que puede ser consultada entera en el canal de YouTube de esta casa editorial y en la página de Facebook, Claudia Rivera Vivanco habla sobre la austeridad de su gobierno, la inversión de más del 40 por ciento de los recursos municipales en juntas auxiliares y el combate a la corrupción, amén de otros tópicos como la obra pública y el combate a la inseguridad.

Se le comenta luego, un hecho que resultó controversial: la colocación, a finales del mes pasado, de una lona gigante en la fachada del palacio municipal, apoyando la despenalización del aborto en Puebla. Se le recuerda que las colectivas feministas y defensores de derechos humanos manifestaron su beneplácito con ese gesto, pero que hubo otros sectores, particularmente del poder público y alas conservadoras, que lo condenaron, aduciendo que ese tema no se encuentra dentro de las facultades de la Comuna.

“Cuando dicen que ni nos toca se equivocan -revira la entrevistada-, porque los gobiernos municipales somos los de mayor proximidad a la ciudadanía, somos los primeros en recibir esa demanda social. Como activistas, antes de estar aquí, por supuesto que era de esas ciudadanas que levantaba la voz por mis derechos”.

Pone entonces la brega por el derecho de la mujer al sufragio y añade: “Sí tenemos que ver los gobiernos municipales, porque en nuestra normativa local sí podemos impulsar sobre todo esa agenda legal nacional que existe, como ocurrió con el matrimonio igualitario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que algunos poderes se resisten a acatar”.

JO-El Congreso poblano, por ejemplo, donde es mayoría Morena

CRV-(Risa) Bueno, cuando el estado se resiste los gobiernos municipales sí tenemos que ver y podemos impulsarlo, como ha sido en el municipio de Puebla, en la máxima autoridad que se tiene que es el Cabildo se sometió a su discusión y aprobación que en el municipio de Puebla se pueda ejercer el matrimonio sin discriminación, es decir, que se acate ese mandato de la Corte.

JO-O sea, no es letra muerta, como en otras partes.

CRV-Todavía falta en otras partes, pero en el municipio, que es la capital del estado, ya es ejercicio pleno de cualquier ciudadano y lo mismo es para las demás agendas que estamos buscando, nosotros recientemente nos sumamos a una agenda internacional. Muchos organismos en el estado, en la nación a nivel internacional, a nivel continental se sumaron a esta lucha por la visibilización de los derechos que están pendientes para las mujeres, para los temas sexuales y reproductivos.

JO-¿Es un tema de tu administración?

CRV-Es un tema de la administración, está normado incluso en nuestro plan municipal de desarrollo.

JO-¿Te gustaría que eso se reflejara en otros gobiernos de Morena?

CRV-Por supuesto.

JO-¿En un Congreso dominado por Morena, como el de Puebla?

CRV-Por supuesto que sí.

JO-¿Los llamarías a que ya lo hicieran, porque fue una promesa de campaña?

CRV-Los llamo porque esa fue la convicción y como ese otros temas: el derecho humano al agua, esa es otra agenda, desprivatizar el agua y por eso digo que muchas veces minimizan la fuerza o la capacidad que pueden tener los gobiernos locales, eso es también las izquierdas, el dar esa fuerza, el hacer esos desarrollos desde abajo desde lo local y entonces cuando hablamos de la defensa o el fortalecimiento de la autonomía es en todos los sentidos: la autonomía jurídica, la autonomía fiscal, porque no puede ser el municipio una carga, es parte de la estructura social y gubernamental, así tendría que ser reconocido. Entonces, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos y de la equidad sustantiva de género es parte de la agenda legal y de la política pública del gobierno municipal en Puebla, está en nuestro Plan de Desarrollo, es de hecho un eje transversal.

La edil añade que esa agenda “hay que irla impulsando, no ha sido fácil, pero bueno ya generaciones de mujeres antes que nosotras en circunstancias muy complejas y nosotros, en congruencia, tenemos que ser agradecidas y dar la lucha por (las garantías) que nos faltan. Entonces, continúo con esa agenda. No les haría el llamado, les hago el llamado a trabajar de manera conjunta, me comprometo a hacer las mesas de trabajo que les he ofrecido que realicemos para revisar la agenda legislativa para el municipio de Puebla y también para que conozcan todas las acciones que en el gobierno municipal de Puebla se están realizando y que nos están colocando en los primeros lugares a nivel nacional e internacional, sobre todo en materia de derechos.

Cuando se le pregunta a Claudia Rivera Vivanco si la falta de institucionalidad que hay en Morena es resultado de la inercia natural de un movimiento social que se convirtió en partido o una suerte de defecto en la política partidista, recuerda que ella y su familia eran parte del movimiento social y votaron por no convertirse en un instituto político, pero como esta opción fue la que triunfó en la consulta nacional (tras las elecciones de 2012) ella asumió un comportamiento democrático.

“Yo me considero parte de la sociedad que le perdió la confianza a los partidos políticos tradicionales (…), pero como creo en la democracia entonces mi obligación es hacer mi mayor esfuerzo para que sea un partido distinto y no en lo que no se cree”.

JO-Y te volviste hasta presidenta municipal.

CRV-¡Mira nada más hasta dónde me llevó la convicción!, pero sabes la lucha. Yo creo que al final lo que me dio la oportunidad de participar es que es un partido que tiene ese espíritu de movimiento, que se cimentó con el ejercicio democrático, con el debate con la discusión (…) se establecieron mecanismos para evitar el corporativismo, es un partido que desde sus estatutos marcó la equidad de género, si eso no existiera, una ciudadana como yo y como otros 30 millones de ciudadanos que votamos por este cambio no hubiéramos tenido la posibilidad de participar como trabajadores de la sociedad.

Advierte que “el debate y la discusión es necesario para llegar a consensos” pero “lo que no es normal es que aquellos a quienes se les dio la oportunidad de incorporarse a este proyecto, que se le abrieron las puertas de este partido que es para todos los mexicanos y mexicanas, lo que no es normal es que estas personas que entraron traicionen estos principios o no cumplan los compromisos de campaña o no cumplan la agenda legislativa en materia de derechos humanos. Eso sí es imperdonable y eso sí no debe ocurrir”.