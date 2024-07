No habrá línea en la despenalización del aborto en Puebla, afirma gobernador

Ante el reclamo de médicas que los diputados locales son corresponsables de 78 muertes por abortos mal practicados en los últimos 20 años, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina deslindó que recae en el Congreso del estado la responsabilidad de su despenalización en Puebla y en el debate “no habrá línea”.

En la sede del Poder Legislativo, el mandatario estatal aseveró que está garantizado el voto libre, consciente y sin coerción.

“Seré respetuoso de sus decisiones y a las posiciones de cada quien, por eso no me he pronunciado sobre el tema, para que ellos puedan definirlo, es responsabilidad total del Poder Legislativo sin línea, ni presiones para nadie”, sostuvo.