Despedidos de Telcel demandan apoyo de diputado electo de Morena en Puebla

Despedidos de Telcel establecerán una mesa de diálogo con el diputado federal electo por Morena, José Antonio López Ruíz, en la cual analizarán la ruta jurídica para que logren su reinstalación.

En una asamblea informativa sobre la reforma judicial, el político fue abordado por los extrabajadores de la empresa del magnate Carlos Slim y le pidieron que intervenga en su caso.

El legislador respondió que aunque este tema no está involucrada alguna dependencia gubernamental, les brindará asesoría jurídica.

“(En los sindicatos) sabemos quieren una representación y los que no tuvieron una votación o los que no tuvieron la suerte de estar, entonces los compañeros los corren y violentan sus derechos por pensar distinto de ellos. Eso es un tema que reza dentro de lo privado, de alguna manera… Pero yo si les puedo dar una asesoría jurídica, si los puedo vincular, si nosotros podemos investigar a través de dónde está la denuncia para poderlos reinstalar…Me ofrezco a trabajar en una mesa de diálogo para que ustedes no vean violentados sus derechos laborales”.