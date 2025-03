Despedidos del almacén de refacciones de Volkswagen denuncian parcialidad del Centro Federal de Conciliación

Este viernes, en medio de inconformidades de los trabajadores y señalamientos de parcialidad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), fueron despedidos alrededor de 200 especialistas del almacén de refacciones de Volkswagen.

Los trabajadores fueron citados a las 12 horas para pasar su liquidación y para firmar “voluntariamente” un convenio, prácticamente a ciegas, puesto que previamente no se les indicaron los términos y condiciones bajo los cuales serían dados de baja.

En el lugar se apostó Katya González Gasca, conciliadora de la oficina estatal Puebla del CFCRL, quien en una reunión en el mismo almacén pidió a los empleados que firmaran su renuncia voluntaria, después se retractó y dijo que era un convenio, mismo que sostuvo estaba avalado por el Centro Federal.

Los afectados aprovecharon para denunciar que se estaban violentando sus derechos laborales, pero la funcionaria rechazó escuchar sus quejas, pues les remarcó que estaba ahí a solicitud de la empresa y que la misma estaba cumpliendo al 100 por ciento con lo que marca la ley.

Esto molestó a los trabajadores por considerar que la funcionaria actuó en favor de la ensambladora, además de que indagaron que Katya tenía programada para este 28 de febrero una audiencia de conciliación, que se llevaría a cabo virtualmente a las 3 de la tarde, pero no la atendió porque precisamente a esa hora estaba atestiguando los despidos.

Entrevistados a su salida por la puerta 5A de Volkswagen, los recién despedidos comentaron a La Jornada de Oriente que cuando menos 20 trabajadores presentarán demandas para exigir su reinstalación.

Tal es el caso de Gerardo García Hernández, quien llevaba laborando 32 años en el almacén y mismo que procederá legalmente contra la armadora, ya que consideró injusta la forma en que la empresa los removió y el trato que recibieron, sobre todo al último.

“Yo no estoy aceptando porque nunca nos lo hicieron por escrito, nunca nos dijeron la razón, nunca hubo nada, incluso sentimos que están violando nuestros derechos laborales y amenazando… Creo que estoy en mi derecho para reclamar algo que de 32 años y sí voy a demandar. Que el gobierno se voltee tantito aquí a la planta para que vea esto que pasa, porque no somos cinco ni 10, a cuántos nos cortaron el trabajo. Me corrieron a mí, pero atrás de mí, mi familia es la principal (afectada)”.

Además de la inconformidad por las remociones, los trabajadores denunciaron que la empresa aplicó excesiva vigilancia para sacarlos de las instalaciones de la planta instalada en Cuautlancingo.

“Entramos por la puerta grande y nos sacaron por la puerta atrás, como delincuentes”, dijo uno de los empleados afectados, quien añadió que fue colocada una valla de conos naranja para indicarles por dónde salir, había vigilantes con perros y patrullas para que no se fueran a otra área.

Algunos de los que sí firmaron el convenio de término de relación laboral, indicaron que sí les dieron el 100 por ciento de lo que les correspondía, pero manifestaron que al intentar depositar su liquidación en la zona de bancos, ya no les permitieron el paso.

Almacén de refacciones nunca paró y tuvo muertos por Covid

Durante la epidemia de Covid-19, el almacén de refacciones de Volkswagen nunca paró e incluso hubo cuando menos cuatro decesos de trabajadores que muy probablemente se contagiaron de coronavirus en las instalaciones de la armadora.

Así lo denunciaron los empleados que este día fueron despedidos y que contaban hasta con más de tres décadas de antigüedad.

De esta situación se informó al Grupo Volkswagen, en Alemania, pero no hubo respuesta en torno a la denuncia.

Entre los que perdieron la vida, están: Oscar Palacios, Oswaldo Pérez Mozo, Agustín Herrerías y Francisco Carrillo.