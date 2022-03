Despacho inglés elabora proyecto de intervención para 60 has de barrios en la capital de Puebla: MBH

Un despacho inglés elabora el modelo de intervención inmobiliaria para 60 hectáreas de barrios tradicionales de la capital poblana, reveló esta mañana el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que su administración sentará las bases para el proyecto, pero tocará a otras completarlo en las próximas dos décadas.

“Es un área muy grande, de más de 60 hectáreas que va desde los barrios de El Alto a Analco y que incluye la parte de atrás de San Francisco, entonces estamos trabajando, sigue, tenemos una empresa inglesa que nos está haciendo el modelo urbanístico. Estamos invirtiendo mucho dinero, mucho dinero, sin un peso de ayuda de nadie. Esta empresa inglesa nos está haciendo el modelo”.

Indicó que “es un desarrollo urbanístico, el cual a este gobierno le toca instalarlo y las otras administraciones podrán desarrollarlo, los siguientes 20 años de inversión en mobiliario en Puebla van a estar puestos en esta zona”.

Y remató: “Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, no pensar en cómo acabarse sus ideas y su inversión pública en el tiempo de su gestión, no, tienes que planear, lo que va a ser Cola de Lagarto, y lo que tiene que ser el Aeropuerto, y lo que tiene que ser la Agencia Estatal de Energía, es el programa Que Reviva Puebla, no, no, dejen que pasen algunas cositas y se van a quedar sorprendidos con todos los proyectos que están a punto de detonarse en Puebla”.