Hasta donde el dato lo permita, es momento de desmitificar la Conquista: Matos Moctezuma

Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llamó a desmitificar ciertos momentos de la Conquista, pues es necesario revisar lo que ocurrió “hasta donde el dato lo permita”.

En el marco del ciclo México: mitos y simbolismos fundacionales organizado por la Universidad de las Américas Puebla, el arqueólogo habló sobre la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco ocurrida el 13 de agosto de 1521, que será “una primera parte de la Conquista y dará paso a una serie de conquistas de la antigua Mesoamérica”.

Para el miembro de las academias mexicanas de Historia y de la Lengua el primer mito a derribar es aquel referente a la acción de Hernán Cortés de “quemar sus naves”, pues más bien las encalló al ver la buena disposición de los totonacas de la Costa.

Otro asunto a desmitificar, continuó, es la idea de que la llegada de los españoles fue leída por los mexicas como el regreso de Quetzalcóatl. Apuntó que el historiador de la UNAM Guilhem Olivier, en un reciente estudio, deja ver que dioses no era la única acepción para el término teules que se les dio a los españoles, sino que había otros significados, con lo que se abre la lectura a este suceso.

El Premio Nacional de Ciencias y Artes indicó que este aspecto refuerza la idea de que Moctezuma no quería recibir a Hernán Cortés, sino más bien que deseaba alejarlo a él y a sus tropas, como lo hizo al enviar a su encuentro a varios embajadores cargados de oro, plumajes, jades y demás riquezas, con la recomendación de que no seguir adelante.

Destacó el papel de Malintzin quien, como traductora junto a Jerónimo de Aguilar, fue un factor clave en el proceso pues hizo posible el entendimiento entre quienes llegaban a conquistar y quienes serían conquistados. “Estos personajes van a pasar a la historia, más la Malinche, jugando un papel formidable con la triangulación de las lenguas”.

De paso, sobre Malintzin o Malinche, refirió que sobre ella pesa el adjetivo de traidora y el término malinchismo como algo que se ve despreciativo hacia alguien que prefiere lo extranjero a lo nacional. “No, Malinche no era traidora al igual que los totonacas o los tlaxcaltecas no lo eran. Ella buscaba proteger a su propio pueblo, no era mexica, era de un pueblo cercano al actual Coatzacoalcos. Igual que los tlaxcaltecas vio una oportunidad de no vivir bajo la constante amenaza mexica”.

También en la conferencia Mentiras y verdades en la conquista de México, Eduardo Matos consideró que la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco se debe a cuatro razones de orden sicológico, económico, militar y de salubridad.

Dijo que la primera, la sicológica, tiene que ver con lo que existía en cada bando antes del conflicto. Por un lado, el mexica vivía angustiado por las señales que no auguraban nada nuevo, los tetzahuitl o presagios, vistos en cometas, luces en el cielo, templos incendiados sin razón, aguas enfurecidas que arrasaron casas, apariciones de hombres con dos cabezas, una mujer aparecida en las noches buscando a sus hijos, o la pesca de una grulla y traía un espejo en la cabeza que dejó ver a tropas en avanzada. “Fueron presagios que quizá no ocurrieron, pero tomaron carta de naturalización y se hicieron una verdad”, completó. Por el lado español, en cambio, lo sicológico tenía que ver con su espíritu para conquistar y conseguir prebendas de la Corona, a la par de imponer la religión. “Esto no quiere decir que el mexica estuviera rendido de antemano, pues luchó hasta el final”.

El autor de los libros Muerte al filo de la obsidiana y La muerte entre los mexicas continuó que el segundo aspecto es el económico. En este renglón, refirió que el mexica utilizaba el conquistar pueblos e imponer un tributo que no tenía contentos a los locales y los hacía protestar. Mientras que el español llegó y prometió quitar esta carga a los pueblos conquistados.

La tercera causa, prosiguió, fue el uso del armamento y la estrategia. “Cortés dice que al llegar y cercar Tenochtitlan ordena el corte de agua venido de Chapultepec, que deja sin agua a la población. En Tacuba, en tierra firme, coloca a Pedro de Alvarado con fuerzas de escopeteros, lanceros y más de siete mil tlaxcaltecas. Lo mismo hace en Coyoacán que es cerrado por bergantines que entran y destruyen canoas indígenas. Este aspecto militar los lleva al centro de Tenochtitlan”, señaló.

Eduardo Matos concluyó que la cuarta causa de la caída de las ciudades mexicas es la epidemia de viruela que causó estragos y la muerte a más 50 mil personas. “El pueblo defensor no tiene agua, no tiene alimento, está debilitado en tres meses de asedio, está muriendo y retrayéndose hacia Tlatelolco donde será la defensa final de Cuauhtémoc, quien es detenido y llevado ante Cortés”, expuso.