Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasEstado

Desmienten rumor del hallazgo del cuerpo de menor arrastrada por el río en la Sierra Negra; Monserrat sigue desaparecida

Desmienten rumor del hallazgo del cuerpo de menor arrastrada por el río en la Sierra Negra, Monserrat sigue desaparecida
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Aun cuando se corrió el rumor de que se había hallado el cuerpo de la niña Monserrat Gutiérrez Dorantes, flotando en el río Tonto, en los límites de Naranjanstitla y San Rafael, la información fue desmentida por autoridades de esa región que aclararon que se trató de una falsa alarma por lo cual la búsqueda de la menor continúa cumpliéndose tres días desde que fue arrastrada por el río en la comunidad Mazatzongo de Guerrero en la Sierra Negra.

Se desconoce de dónde surgió la versión de que su cuerpo estaba flotando en el río en el punto de colindancia entre Puebla y Oaxaca, pero al conocerse esa información personal de la Coordinación General de Protección Civil de Puebla y el presidente auxiliar de Mazatzongo, Ranulfo Mendoza, junto con familiares de la pequeña, se trasladaron a la población de Santa María Chilchotla, Oaxaca, donde se descartó el supuesto hallazgo.

Protección Civil estatal exhortó a la población a conducirse con mucho cuidado y no difundir información falsa que solo contribuye a generar confusión en este tema tan delicado.

Asimismo, esos rumores distraen a las autoridades y a los brigadistas que se encuentran participando en la búsqueda de Monserrat, trabajo que ha sido arduo durante los tres días que la menor lleva desaparecida.

Por aire, tierra y agua se busca a Monserrat, esto último con la utilización de lanchas que recorren el río Tonto, no solo en la zona que corresponde a Puebla sino también por el lado de Oaxaca, ya que existe la posibilidad de que la corriente la haya llevado más allá de territorio poblano.

Un factor que juega en contra de los trabajos de búsqueda es la lluvia que ha caído de forma constante en los últimos días, lo cual contribuye a un crecimiento del río que por la cantidad de agua toma fuerza en su corriente y ello representa un peligro para los brigadistas.

Sin embargo, quienes participan en las labores se mantienen firmes en la búsqueda, con la esperanza de encontrar a la menor, motivo por el cual retomaron recorridos, una vez que se les informó que fue falsa la información del supuesto hallazgo del cuerpo.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel llama a filas a 60 mil reservistas para ocupar Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. Las autoridades israelíes han empezado a llamar a filas este martes a 60 mil reservistas en medio de los planes del gobierno liderado...
Ciencia y tecnología

Un telescopio rectangular podría encontrar más rápido un ‘gemelo’ de la Tierra

La Jornada -
Madrid. Un grupo de astrofísicos defiende que los telescopios de espejo primario rectangular proporcionan un camino más claro para descubrir mundos habitables que otros...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Menor de siete años fue arrastrada por el río en la Sierra Negra, corporaciones se unen para buscarla

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Una menor de 7 años fue arrastrada por el río Petlapa en la comunidad Mazatzongo de Guerrero perteneciente al municipio Tlacotepec de Porfirio Díaz,...
00:01:11

Suman tres viviendas en riesgo por derrumbes y lluvias en la Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Un nuevo derrumbe en Pala incomunicó nuevamente a cuatro municipios

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025