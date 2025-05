Desmiente Sheinbaum participación de EU en desmantelamiento de ‘narcolaboratorios’

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la versión difundida por la embajada de Estados Unidos sobre la presunta participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en el desmantelamiento de laboratorios para la producción de drogas químicas. “Es falsa esa fotografía”, difundida en redes sociales por la representación diplomática estadounidense, porque no corresponde.

Si se observa el vehículo no tiene ningún logo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante su conferencia dijo que hay agencias de Estados Unidos que presentan frecuentemente denuncias a partir de sus datos de inteligencia e investigación ante la Fiscalía General de la República porque detectan indicios de alguna operación ilícita del crimen organizado.

“La embajada de Estados Unidos difundió una foto falsa”

Sheinbaum subrayó que “Desde que estuvo AMLO y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de agencia en algún operativo en nuestro territorio. Esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero si hay elementos de otro país, de una agencia. Y segundo a qué corresponde esa fotografía, pero no corresponde”.

Destacó que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se definieron claramente los alcances de la participación de las agencias en México donde claramente no participan en acciones concretas en territorio nacional.

Al respecto, el ex canciller y actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard dijo que desde la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, desde el sexenio pasado se modificaron las reglas de operación de las agencias estadounidenses en México y claramente se establece que no participan en operativos.

Sheinbaum dijo que “me decía ayer el fiscal General de la República (Alejandro Gertz) que en particular esto que informó de la incautación de droga y desmantelamiento de este laboratorio, fue una denuncia de la embajada de EU Se opera y se desmantela el laboratorio. Con información de la FGR en EU se desmanteló un laboratorio en Arizona pero no hay participación de las agencias en EU“.

-¿Como calificaría estos mensajes que está mandado en redes esta información están difundiendo?

-No les gusta que la presidenta diga que se va a defender la soberanía. Hay muy buena relación con el presidente Trump, con el secretario de Comercio, con el del Tesoro y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones de Estados Unidos. Habrá algunas personas que quisieran participar como era antes, pero no ,eso ya cambio, de ahí no nos vamos a mover porque las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y Constitución fue promovida por nosotros.

– ¿No se está tratando de ejercer presión con estos mensajes?

-Presión no. Tenemos claro nuestros principios, lo que representa la ley y mandato popular. No hay presión, sencillamente si es importante que el pueblo siempre sepa esto bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo.

Dijo que si se está rastreando el origen de la fotografía difundida por la embajada de Estados Unidos, que publica La Jornada en su primera plana de hoy.