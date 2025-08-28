Miércoles, agosto 27, 2025
Desmiente SEP acusaciones de normalistas de Teteles por diálogo fallido

Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) de Puebla rechazó categóricamente las afirmaciones difundidas por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” del municipio de Teteles de Ávila Castillo, en las que señalan la negativa al diálogo y la supuesta existencia de actos de intimidación o amenazas en su contra.

En u comunicado, emitido la noche de este miércoles, la dependencia informó que para este día estaba prevista la realización de una mesa de diálogo encabezada por el secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso, con el propósito de atender inquietudes de la comunidad normalista y escuchar sus planteamientos.

Sin embargo, afirmó al momento del arribo del titular de la SEP, alumnas acudieron acompañadas de personas totalmente ajenas a la institución y que no forman parte del consejo estudiantil.

Por esa razón, informó que se les indicó que únicamente podían ingresar las representantes legítimas; ante ello, comentó que mostraron conductas agresivas y finalmente decidieron retirarse.

La SEP sostuvo que en ningún momento se les negó el diálogo. Por el contrario, afirmó que se contó con la presencia de autoridades de dependencias estatales y federales, quienes manifestaron plena disposición para sostener la mesa bajo un marco de respeto y responsabilidad.

Confirmó que existen denuncias por parte de madres de familia en contra de la conducta agresiva de las integrantes del consejo estudiantil, lo cual ha sido motivo de atención por parte de las autoridades.

“En este sentido, el Gobierno del Estado de Puebla se mantiene en la posición de privilegiar los derechos humanos de las estudiantes de nuevo ingreso, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar”, se lee en el escrito.

Ante lo expuesto, la Secretaría de Educación Pública del Estado aseveró que mantiene firme su compromiso con la apertura, la escucha y el acompañamiento a la comunidad educativa.

Informó que las puertas del diálogo siguen abiertas, siempre que éste se desarrolle en un ambiente de respeto mutuo y dentro de los cauces institucionales.

Finalmente, el gobierno del estado de Puebla dijo que atenderá y respaldará a la comunidad educativa y garantizará el derecho a la educación en un ambiente de paz, seguridad y legalidad.

Lanzan piedras a Javier Milei en acto de campaña en Buenos Aires

La Jornada -
Ap Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei fue evacuado este miércoles de un acto de campaña en la provincia de Buenos Aires tras ser atacado...
EU amenaza a Venezuela con envío de submarino nuclear al Caribe: Maduro

La Jornada -
Sputnik Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a Estados Unidos de amenazar a su país con el envío de un submarino nuclear a...

