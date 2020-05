Desmiente La Berenjena que hombre enfermo fue sacado de su edificio

El restaurante de pizzas La Berenjena, ubicado en la 3 Oriente 407, desmintió las versiones acerca de que un hombre enfermo fue sacado de ese edificio el pasado lunes por personal médico que portaba uniformes para evitar contagios, lo cual preocupó a vecinos de la zona, dada la contingencia sanitaria que se padece por el Covid–19.

Los propietarios del local informaron a esta casa editorial que lo que en realidad sucedió fue que un varón, en aparente estado de indigencia, se desvaneció sobre la 3 Oriente, poco antes de llegar a la 6 Sur y que el vigilante del restaurante llamó al servicio de ambulancias para que lo socorrieran.

Como prueba de su dicho, los dueños de La Berenjena proporcionaron una fotografía que acompaña este reporte, la cual fue tomada por el vigilante e incluye la fecha y hora de los hechos.

Las fuentes agregaron que el individuo que cayó enfermo no tuvo contacto con su personal ni con el restaurante y que el edificio en cuestión no se renta para habitar de planta, sino que se usa como alojamiento de la plataforma Airbnb, pero que desde que inició la pandemia no ha sido ocupado para tal fin.