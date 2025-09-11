Jueves, septiembre 11, 2025
Deslinda magistrada al TSJ de retrasos en juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón

La presidenta María Belinda Aguilar atribuye a la defensa y al Ministerio Público prácticas dilatorias en el caso

Yadira Llaven Anzures

La magistrada María Belinda Aguilar Díaz deslindó al Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ) de los retrasos y prácticas dilatorias en el juicio por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón. 

En entrevista, salió al paso de las acusaciones de una presunta protección al expolítico Javier López Zavala, principal imputado en el caso, al atribuir a su defensa y al Ministerio Público como los responsables del rezago en el caso.  

“No depende del Tribunal Superior de Justicia, sino más bien son los que se encuentran litigando, que en ese caso es la defensa y el Ministerio Público, los que luego a veces hacen que se retrasen las cosas. No propiamente del Tribunal”, explicó.  

En una declaración ante medios, aseguró que el Poder Judicial actúa con total imparcialidad y apegado a derecho.  

​“No, no, no, para nada. Nosotros estamos actuando con imparcialidad, apegados a derecho”, afirmó Aguilar Díaz, respondiendo directamente a los señalamientos sobre una supuesta dilación en el juicio. 

Las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial se dan en un contexto de alta presión social y mediática por el esclarecimiento y la rápida resolución del caso de Cecilia Monzón, cuyo asesinato ha generado una amplia indignación a nivel nacional.  

Ante lo expuesto, reiteró el compromiso con la justicia en este y otros casos, enfatizando que la responsabilidad de agilizar el proceso recae en las partes involucradas. 

En julio pasado, Helena Monzón, hermana y representante legal de la víctima, denunció públicamente al Tribunal Superior de Justicia por no sancionar a la defensa de Javier López Zavala.  

De acuerdo con Helena, los abogados del exfuncionario se ausentan de forma reiterada, aplazando las audiencias, a pesar de que el TSJ había advertido que la presencia de todas las partes era obligatoria y no se permitirían inasistencias. 

Axel “N” sigue bajo arraigo domiciliario 

En otro tema, María Belinda Aguilar informó que Axel “N” no está totalmente libre, “se encuentra en arraigo domiciliario y sus padres deben cuidarlo y vigilarlo”, con relación al caso del adolescente involucrado en el asesinato de una mujer en Lomas de Angelópolis.

La magistrada abordó las diferencias en el sistema de justicia penal para adolescentes en comparación con el de los adultos, enfatizando que el objetivo principal es la reinserción social de los jóvenes.  

“La justicia para los adolescentes, es totalmente diferente a la justicia para las personas que son mayores de edad y, efectivamente, con el ánimo de lograr la reinserción a la sociedad de los adolescentes, las medidas disciplinarias son diferentes”, afirmó.  

A inicio de semana, la Dirección General del Instituto D’Amicis informó que Axel “N” ya no forma parte de su comunidad educativa, después de las protestas de madres y padres de familia pidieron su salida porque el alumno es investigado por el homicidio de una mujer de origen argentina, a quien habría asesinado para cumplir con un reto.  

En cuanto a la conducta del adolescente, dijo que no es “absolutamente correcta” y destacó la importancia de que el joven y su familia reciba apoyo psicológico y médico para su rehabilitación.   

“La sociedad siempre es muy compleja, es muy difícil, porque obviamente ante un hecho tan reprobable y, sobre todo, lo que estamos viviendo actualmente, tanta violencia, lamentablemente va a tener muchos señalamientos y va a ser muy difícil que la sociedad lo pueda aceptar”, concluyó. 

