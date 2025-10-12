Domingo, octubre 12, 2025
Tragedia en la Sierra Norte de Puebla: Sube a 12 el número de fallecidos y 11 desaparecidos por deslaves

Yadira Llaven Anzures

El saldo mortal de las intensas lluvias y los deslaves en la Sierra Norte de Puebla se elevó a 12 personas fallecidas y 11 desaparecidos, según el último informe del gobernador Alejandro Armenta Mier.

El mandatario confirmó que los cuerpos continúan siendo rescatados de entre los escombros de las viviendas sepultadas por los cerros que se desmoronaron debido a la saturación de humedad.

El gobernador acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, en un recorrido de supervisión por las zonas más devastadas.

“Estamos todavía rescatando cuerpos de personas que perdieron la vida al desmoronarse los cerros sobre las viviendas. Todavía tenemos 11 desaparecidos. Tenemos 12 personas fallecidas“, declaró Armenta Mier, quien destacó la gravedad de la situación en la región.

Operativo de rescate

La emergencia, provocada por las condiciones climatológicas adversas, movilizó a los cuerpos de rescate y a las instituciones de los tres órdenes de gobierno en un esfuerzo incesante por encontrar a las personas reportadas como desaparecidas y brindar atención a los damnificados.

La cifra de víctimas se elevó dramáticamente en las últimas horas, conforme las autoridades lograron acceder a más zonas afectadas y remover escombros.

Las labores de rescate se mantienen activas en la región, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Protección Civil.

El foco principal de los operativos es la búsqueda de los 11 desaparecidos, mientras se brindan servicios en los albergues a las familias que perdieron sus hogares.

Internacional

China defiende derecho a controlar exportación de tierras raras

La Jornada -
Pekín. El Ministerio de Comercio de China defendió este domingo (hora de China) las medidas de control que el país aplica sobre la exportación...
Nacional

Decesos por las lluvias suben a 42; los desaparecidos suman 27

La Jornada -
Cuarenta y dos personas fallecidas, 27 desaparecidas y más de 34 mil viviendas afectadas en unos 117 municipios de cinco estados es el recuento...

Expide Unidad Móvil de la SMyT más de mil 200 licencias de conducir

La Redacción -
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ha expedido un total de mil 247 licencias de conducir mediante la Unidad Móvil de Licencias, estrategia...

Dejó IAIP 40 expedientes pendientes por resolver; se reiniciarán plazos para dar respuesta a solicitantes de información: Sánchez

Guadalupe de La Luz Degante -
El extinto Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dejó aproximadamente 40 expedientes pendientes, los cuales deberán ser resueltos por el nuevo Instituto...

Celebran que la Xochipitzahuac no es conquista ni encuentro, sino resistencia

Paula Carrizosa -
El 12 de octubre se conmemora la llegada del navegante Cristóbal Colón, junto con toda la tripulación y navíos, a América en el año...

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

