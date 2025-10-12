Tragedia en la Sierra Norte de Puebla: Sube a 12 el número de fallecidos y 11 desaparecidos por deslaves

El saldo mortal de las intensas lluvias y los deslaves en la Sierra Norte de Puebla se elevó a 12 personas fallecidas y 11 desaparecidos, según el último informe del gobernador Alejandro Armenta Mier.

El mandatario confirmó que los cuerpos continúan siendo rescatados de entre los escombros de las viviendas sepultadas por los cerros que se desmoronaron debido a la saturación de humedad.

El gobernador acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, en un recorrido de supervisión por las zonas más devastadas.

“Estamos todavía rescatando cuerpos de personas que perdieron la vida al desmoronarse los cerros sobre las viviendas. Todavía tenemos 11 desaparecidos. Tenemos 12 personas fallecidas“, declaró Armenta Mier, quien destacó la gravedad de la situación en la región.

Operativo de rescate

La emergencia, provocada por las condiciones climatológicas adversas, movilizó a los cuerpos de rescate y a las instituciones de los tres órdenes de gobierno en un esfuerzo incesante por encontrar a las personas reportadas como desaparecidas y brindar atención a los damnificados.

La cifra de víctimas se elevó dramáticamente en las últimas horas, conforme las autoridades lograron acceder a más zonas afectadas y remover escombros.

Las labores de rescate se mantienen activas en la región, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Protección Civil.

El foco principal de los operativos es la búsqueda de los 11 desaparecidos, mientras se brindan servicios en los albergues a las familias que perdieron sus hogares.