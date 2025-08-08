Dos deslaves cierran el paso vehicular en la Sierra Negra

Dos deslaves provocados por las intensas lluvias en la Sierra Negra han provocado el bloqueo total del paso vehicular en dos puntos clave: la carretera Chichicapa-Loma Bonita y el camino Mexcaltochintla-Tepetlampa. Las autoridades municipales y estatales determinaron la suspensión del tránsito vehicular por el alto riesgo de derrumbes, sin embargo, la empresa Autobuses Sierra Negra abrió paso por su cuenta, desobedeciendo la disposición oficial, informó el ayuntamiento de Ajalpan.

El tramo Chichicapa-Loma Bonita ha registrado más de cinco derrumbes desde el inicio de la temporada de lluvias en mayo, sin que se implementen soluciones definitivas, lo cual representa una amenaza constante para los conductores.

Durante la mañana del jueves se produjo un nuevo deslave en esta área, lo que llevó a las autoridades locales y estatales a cerrar el paso vehicular, debido al riesgo latente de nuevos desprendimientos de tierra que podrían causar una tragedia.

Personal municipal y estatal acudió a ambos puntos para evaluar daños y comenzar los trabajos de retiro de escombros, al tiempo que se pidió a la población respetar las restricciones y evitar exponerse a accidentes.

Horas después, Autobuses Sierra Negra publicó en sus redes sociales que había rehabilitado el paso en el tramo Chichicapa-Loma Bonita con maquinaria propia, acción que fue realizada sin autorización oficial.

Ante esto, el gobierno de Ajalpan emitió un comunicado donde reiteró que está prohibido circular por la zona por el grave peligro que representa, y criticó que la empresa haya desobedecido las medidas preventivas, ignorando el riesgo de que nuevas lluvias generen más deslaves.

El comunicado advierte que cualquier persona que decida transitar por ese tramo lo hace bajo su propia responsabilidad, y exhorta a la población a respetar el cierre temporal hasta que se emita una nueva indicación oficial.

