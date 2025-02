Deslavarse es desnaturalizarse

Cada quien tiene el derecho a afiliarse y militar en el partido que desee. Otra cosa es si la organización política lo acepta o no si el o la solicitante coincide con la ideología y política de la organización a la que se solicita ingresar. El comentario viene a cuento luego de las reacciones, incluso de los gobernadores de Veracruz y Oaxaca por el ingreso a Morena de personajes como Miguel Ángel Yunes Márquez y Alejandro Murat Hinojosa.

Habrá que decir que esta cuestión no es nueva. Este partido ha demostrado por años (en su todavía corta historia) una postura pragmática en la estrategia triunfadora en el ámbito electoral. Recordemos la pifia cometida con personajes como Lilly Téllez o Germán Martínez, o de individuos identificados con la iglesia La Luz del Mundo, solo por señalar algunos casos, aunque no son los únicos.

A ninguno de las, o los aludidos se identifica, ya no digamos con la izquierda, sino incluso con posturas progresistas y anti neoliberales, que son particularidades que caracterizan a Morena, hasta ahora. Y lo pongo en esos términos porque dicho partido (esperemos que no) puede involucionar hacia lo negativo.

Nadie puede negar que, aún la defensa de la 4T y el proyecto que al respecto puede defenderse desde el ámbito partidario, la inclusión en su seno de individuos que profesan otras posturas políticas y así lo han demostrado en sus trayectorias, pueden influir en el sesgo de las posturas de Morena. Al respecto, basta un solo ejemplo de ello y de hoy. La cúpula morenista en la Cámara de Diputados, cobija la visita de políticos marroquís, con la correcta oposición del PT. Al partido guinda se le olvida que Marruecos lleva decenas de años socavando la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática.

También puedes leer: 22 de febrero: día del Agrónomo

Por ello estas cuestiones no pueden ser vistas con desdén. Tampoco considerar con ligereza afirmaciones como las señaladas por Alejandro Murat en Tabasco, cuando afirma que, “los ideales no tienen membrete”, primero porque Morena no lo es y segundo, donde tiene además una postura definida. Otra cosa es si se está de acuerdo o no con ella, pero los que se suman a dicha agrupación deben aceptar sus bases políticas.

Si Morena va a abrir todavía más sus filas, ahora que se ha fijado como meta afiliar diez millones de hombres y mujeres en este año, debiera buscar el blindaje de su contenido ideológico y político, que ellos llaman “humanismo mexicano” y la revolución de las conciencias. Mantenerlos depende de ellos, de su dirigencia y de su militancia.

Lo que, si es necesario, es anticipar y prevenir, sobre el peligro de un deslave y desnaturalización de Morena, no solo en al ámbito político, o en sus ejes principistas, sino como valor partidario, no supeditado al poder ni convertido en instrumento del gobierno, en este caso de la 4T, sino como par, de donde debe desprenderse el proyecto del régimen actual, no al revés. No convertirlo entonces en partido de Estado, como en el viejo priismo.

Estas son cuestiones que están detrás del relajado proceso de afiliación.

Te podría interesar: Y si la derecha existiera…