Priva desinformación e indiferencia al Covid en Puebla: especialista de UPAEP

La desinformación y la indiferencia son dos de los factores que han incidido en la alta tasa que ubica a Puebla como el municipio con mayor índice de coronavirus en el país, advirtió Víctor Manuel Caballero Solano, docente de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), especialista en Salud Pública.

En una entrevista que le hizo ayer La Jornada de Oriente, el médico reiteró que a la curva de infección contribuye el macroentorno de la Angelópolis: “Tenemos una franja en el país con alto índice de contagio: el estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco, es prácticamente una franja central, con alta movilidad”.

Señaló que, además, Puebla “es un polo de alta atracción laboral e industrial”.

No obstante, señaló que hay un factor local que se divide en tres partes: el desconocimiento, confusión o desinformación de la gente que, por ejemplo, no sabe si portar o no el cubrebocas o si el riesgo de contagio ha pasado o sigue vigente.

Otro, abundó, es el caso de quienes tienen información fidedigna pero es indiferente, no cree que pueda ser víctima de la pandemia y fácilmente pasa de esa insensibilidad a la irresponsabilidad y genera el incremento del contagio.

Existe además el desbordamiento de grandes concentraciones humanas, lo cual se puede observar en muchas espacios públicos de Puebla, con los cubrebocas al cuello o sin ellos, lo cual contrasta con localidades en donde las normativas para inhibir la propagación de infecciones son más férreas o la sociedad es muy disciplinada.

A pregunta expresa, Víctor Manuel Caballero Solano advirtió que si las condicionantes descritas prosiguen, entonces se agravará la crisis sanitaria de Puebla y el municipio se encaminará a liderar la tabla con mayor defunciones por la pandemia en el país.

En ese sentido, el especialista apuntó a un signo que poco se ha señalado: el agotamiento que está teniendo el personal médico que atiende directamente a los enfermos de Covid–19.

Recomendó continuar con la sana distancia y las medidas de higiene extremas, amén del uso de cubrebocas.