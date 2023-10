DESFIGUROS DE MORENA

Los neomorenistas han tomado el control de los más importantes cargos públicos y partidistas en la entidad poblana y, desde ellos, desarrollan su quehacer político conforme a los viejos modos, reglas y costumbres aprendidos en sus partidos de origen. Ensalzan y cobijan su desempeño con la portación de un chaleco guinda estampado con el logo del partido, dando la apariencia -ya tomada por muchos como certeza- de que esas viciadas prácticas políticas que se quisieron desterrar del país con la elección presidencial de 2018, han sido resucitadas por el propio Morena. Los efectos perceptibles por la ciudadanía son que, paulatinamente, el partido va perdiendo ideología, principios, programa de acción, y proyecto de gobierno; desfigurando la esencia original que le dio su fundador, hasta llegar a la confección de los desfiguros políticos que hoy le caracterizan en Puebla.

De los ámbitos público y partidista parecen erradicados los temas de autocrítica y sentimiento de vergüenza. En el ámbito público resulta incomprensible el trato que se ha venido dando a los asuntos de procuración y administración de justicia, justicia laboral, privatización del agua, problemáticas medioambientales (lo de las avionetas inhibidoras de lluvia y el cambio climático en Tepanco de López y Tlacotepec, es el mejor cuento del teatro fantástico poblano), búsqueda de personas desaparecidas, e inseguridad pública, por señalar los más visibles, aunque no los únicos, que mantienen a la entidad en vergonzosos lugares destacados -entre las entidades del país- de alta incidencia criminal que contrasta ¿o se ve favorecida? con altos índices de impunidad. El congreso local de mayoría morenista ha asumido posturas conservadoras, aun en temas sobre los que está obligado a legislar en un sentido determinado como la despenalización del aborto, mostrando que sus integrantes no tienen inquietudes de transformación, sino sólo portan el chaleco guinda que les distingue como fracción al acudir a sesión.

El periodo electoral, por su propia naturaleza como camino formalmente válido para acceder a los cargos públicos, está contribuyendo a exhibir la dimensión real de pérdida de identidad del partido hasta un punto tal que las prácticas políticas arrastradas por expriistas y expanistas, que ahora se presentan bajo las siglas del partido, hacen ver que Morena -por sus “nuevas” prácticas políticas- es ya indistinguible de los demás partidos políticos del pasado régimen. Los golpes bajos entre aspirantes para obtener la nominación a la candidatura, están presentes. El partido más joven se ha desfigurado al haber sido convertido en refugio o salvavidas de políticos tradicionales con sus viejas mañas y artificios para hacer política. Así, los desfiguros del partido no sólo son lógicos, son normales de esperar.

Los aspirantes a gobernador se registraron -los más de ellos- bajo dos consignas básicas: una, tener dinero, evocando la vieja tradición priista de que “un político pobre es un pobre político”; y, dos, cualquiera puede ser gobernador, siguiendo el “novísimo” consejo descubierto por la candidata presidencial de la oposición: “sólo hay que echarle ganitas”. Al registrarse 27 aspirantes a ocupar el máximo cargo público local, proporcionalmente, Morena Puebla superó al Frente Amplio por México que registró hasta 43 aspirantes a la candidatura presidencial antes de la designación definitiva de su ahora candidata. De la primera consigna, está abierto el bochornoso espectáculo de los excesivos gastos en materiales de propaganda que, desde antes del inicio de los tiempos legales electorales, desplegaron quienes ahora resultan los aspirantes -si no más conocidos- más propagandeados. El origen de los dineros invertidos para costear pintas, espectaculares, revistas, y anuncios es la gran incógnita que amenaza no sólo con echar abajo cualquier candidatura así lograda, sino socavar los principios morales bajo los que nació y creció el partido. De la segunda, la única enseñanza que se obtiene es que el neomorenismo está quitando seriedad y, con ello, choteando los procesos internos de selección de candidatos. Cuando el barbosismo decidió tomar el control del partido, el estilo perredista de gobernar colaboró en la tarea de quemar políticamente a los funcionarios más cercanos a las posturas de la 4T como Julio Glockner, Abelardo Cuéllar, y Melitón Lozano, para sacarlos de toda competencia electoral.

Ahora, observando los nombres seleccionados para la segunda ronda de selección -Olivia Salomón, Lizeth Sánchez, Julio Huerta, e Ignacio Mier- cabe preguntar ¿cuál de ellos es un perfil apegado al proyecto fundacional de Morena? Habrá que esperar a ver qué dicen las encuestas de reconocimiento, y cuántos de los rechazados impugnan el proceso que los dejó fuera de contienda. A pesar que el presidente de la república ha reiterado que la lucha política debe ser esencialmente por principios y no por cargos, algunos fundadores del partido están sosteniendo una postura que resulta contradictoria con ese planteamiento: <<…acusaron que Regeneración Nacional ha instalado en cargos de poder a personajes provenientes de otros partidos que no tienen relación con la lucha social que ellos han abanderado…la izquierda ha sido excluida no sólo de las candidaturas, sino también de los gobiernos que ha instalado Morena en el estado…[los morenistas] se agruparon en un frente que exigió al instituto político espacios de representación rumbo a la elección de 2024 y terminar la exclusión impuesta en Puebla contra los representantes de la izquierda>>. Es decir, la lógica que deriva de este posicionamiento es que ni el problema ni el interés de su lucha se centran en combatir la desfiguración política a que ha sido sometido el partido, sino sólo en atacar su exclusión de las candidaturas.

El desfiguro paradójico que hoy enfrenta Morena en Puebla, es el escándalo desatado por la acusación que hizo el diputado Iván Herrera al priista Jorge Estefan Chidiac de inyectar recursos económicos, por conducto de tercero, a la campaña del aspirante Alejandro Armenta. Negando la acusación, Estefan ha revirado sugiriendo que tal señalamiento en su contra podría provenir de otro de los aspirantes, Ignacio Mier. El conflicto llegó al ríspido punto en que, cuando el diputado Herrera llama a que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investigue el caso; el políticamente ya muy corrido Estefan, pescando al vuelo la acusación, la aprovechó para replicar que <<la indagatoria se tiene que emprender en contra de todos los aspirantes de Morena que llevan meses en campaña anticipada, porque han destinado millones de pesos a la misma sin que hasta el momento la UIF haya intervenido>>. Un conflicto que en rigor debiera considerase entre priistas, ahora sacude a Morena. Una imagen -la del dinero sucio en las campañas- clásica en los partidos que conforman la coalición opositora, ahora mancha a Morena gracias a las ambiciones políticas del neomorenismo y a la indiferencia de la dirigencia.

Hace algunos meses anticipé: <<Las condiciones actuales de Morena en Puebla -controlado por lo que se denominó y quiso ser “el barbosismo” que no definía ideología sino incondicionalidad- no le permiten oponerse a esas fuerzas fácticas que lo superan en organización y poder. Tampoco se sabe que exista en sus dirigentes auténtica voluntad política de preservación del obradorismo como guía de acción y comportamiento políticos. Salomón Céspedes ha justificado la designación de connotados priistas en su gabinete bajo la estrafalaria e impresentable explicación de que son “gente con experiencia”. Quizá bajo la misma consideración los aspirantes a sucederlo están abriendo sus proyectos a personajes del PAN y PRI, tan conocidos como rechazados por provenir de esas administraciones. Una hibridación política clasificable de marinovallismo, dentro del partido y gobierno, será la oferta política “de transformación” que ofrezcan al ciudadano>>. (Puebla en la cuarta traslación).

Quienes están asumiendo etiquetas de fundadores del partido o protagonistas del cambio verdadero, tienen la obligación moral de elevar sus miras políticas hacia la recuperación del partido y su espíritu original so pena, de contribuir a repetir el esquema de tribus o sectas que desmembró al PRD, y colaborar para que, en el corto plazo, la oposición recupere el gobierno del estado y reimponga los métodos de gobierno que los poblanos ya rechazamos en la pasada elección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 9 de octubre de 2023.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO