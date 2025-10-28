Detectan desfalco de 1.8 mdp y transferencias irregulares a exfuncionarios en el Rastro Municipal de Puebla

El titular del organismo Industrial de Abasto Puebla, José Ángel Minutti Lavazzi, reportó ante el Cabildo de Puebla un desfalco financiero de un millón de pesos, así como transferencias ilegales a exfuncionarios municipales por más de 800 mil pesos en la pasada administración del Rastro Municipal.

Minutti precisó que estos hechos se corroboraron en el proceso de revisión de cuentas e informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Contraloría Municipal.

Las anomalías ocurrieron durante el último periodo del exalcalde Adán Domínguez Sánchez, cuando funcionarios del organismo recibieron transferencias injustificadas que, sumadas al desfalco directo, implicaron una afectación al erario superior a 1.8 millones de pesos.

En lo operativo y financiero, el titular informó ingresos por 42 millones 891 mil 155 pesos y egresos de 39 millones 159 mil 332 pesos.

Escasez de ganado y aumento en precios

En su comparecencia, Minutti también alertó sobre la baja en el número de reses y ovicaprinos sacrificados a raíz de la contingencia sanitaria originada por el gusano barrenador, factor que elevó el precio de la carne y redujo su consumo entre las familias poblanas. Las cifras reportadas revelan que el número de bovinos sacrificados disminuyó de 21 mil 814 a 21 mil 472 animales, en tanto que el de ovicaprinos pasó de mil 18 a 776 ejemplares, una caída que representó 24 por ciento menos en este último caso.

Por contraste, el sacrificio de cerdos ascendió de 126 mil 478 a 140 mil 472, reflejando un aumento del 11 por ciento. De manera general, el total de animales sacrificados pasó de 149 mil 310 a 162 mil 666, un alza de 9 por ciento respecto al ciclo anterior.

Minutti explicó que, ante la contingencia, los animales trasladados entre estados requieren validación veterinaria y certificado sanitario, además de ser inoculados con ivermectina. Estas condiciones han repercutido en la escasez de ganado y en el encarecimiento de la carne, pues la mayor parte del producto veracruzano se exporta a Estados Unidos, mientras que la venta en Puebla depende del abastecimiento procedente de Chiapas, Tabasco y Guatemala. Las carnes empacadas en supermercados locales llegan principalmente de Brasil.

El organismo enfatizó la implementación de mecanismos estrictos para garantizar la inocuidad de la carne, con revisiones sanitarias para descartar tuberculosis u otras enfermedades. Minutti señaló que durante el primer año de la gestión se decomisaron 94 animales no aptos: 85 cerdos y nueve bovinos, por causas como deceso durante el traslado, cuyos restos, en contraste con previas administraciones, fueron destruidos para evitar su comercialización irregular.

