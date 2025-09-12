Desesperados

Cada vez más la oposición, carente de proyecto, en su desesperación recurre a la violencia, el ataque, la difamación y la traición para obtener el poder, no para servir, sino para servirse de él, como hicieron durante demasiado tiempo. Vociferan la frase “no polaricen”, mientras construyen narrativas difamatorias sobre mentiras, repudio y odio.

No son patriotas, pues piden a países extranjeros que intervengan en México. Tampoco demócratas, pues pisotean la voluntad popular depositada en urnas porque no les conviene. 0Dicen, en voz de Xóchitl Gálvez, que, “Morena ya se agandalló todo, controla el Poder Judicial, el Legislativo y quisieran controlar a los ciudadanos”. Acusar de agandalle al cumplimiento constitucional de que todo poder dimane del pueblo, no los hará ganar votos ni simpatías, al contrario. Esa cantaleta opositora con la que se lamentan que la Cuarta Transformación cuenta con mayoría en el Congreso, refleja no querer reconocer la derrota del PAN, PRI y PRD como resultado de los auténticos agandalles que ellos sí realizaron en el pasado, a lo que se suma su incapacidad para construir un proyecto opositor con el que los ciudadanos se identifiquen. Su única convocatoria es el odio; no generan simpatía, sino el repudio. Hoy acusan a los demás, cínicamente, de lo que siempre han sido.

Un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña fue democratizar al sistema de impartición de justicia en México. El Poder Judicial cuenta ya con representantes elegidos por el pueblo. La oposición lo llama fraude sin reconocer que jueces, ministros y magistrados fueron elegidos para continuar con el proceso de transformación que vive el país.

Los perpetradores de las matanzas de Tlatelolco y del halconazo, los mismos que ocasionaron la guerra sucia en la que miles fueron torturados, asesinados y desaparecidos, así como las víctimas de Aguas Blancas y Acteal. Ellos, los constructores del Fobaproa, que con dinero público rescataron a privados y dejó una crisis económica resultante del agandalle. Ahora sin memoria, creen que el pueblo es tonto, se autodenominan paladines de las libertades y los derechos, mientras acusan al primer gobierno de los crímenes que ellos cometieron y, seguro, volverían a cometer en caso de regresar al poder. Son políticos en desesperación que generan desesperanza, cuando Alejandro Moreno, Alito, dirigente del PRI, reelecto a pesar de que uno de los principios fundacionales de su partido es la no relección, golpeó acompañado de tres secuaces al entonces presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y a un colaborador suyo, a quienes amenazaron de muerte, para después victimizarse y acusar violencia y amenazas en su contra.

Este impúdico personaje ha sido acusado de corrupto, violento, manipulador, mentiroso, truculento. Después de su acción porril en el Senado, fue a Washington de vendepatrias, y se entrevistó con la republicana María Elvira Salazar “para evitar que México se convierta en una narcodictadura terrorista y comunista”, fue a ofrecer sus obscenos servicios de marioneta al terrorista Mr. Trump. Algo así como un “Guaidó” en México. Después hizo una visita a la golpista presidenta de Perú, Dina Boluarte, el mismo día en que una comisión del Congreso de aquel país aprobó llevar al pleno el declarar persona non grata a la presidenta de México.

¿Seguirá la oposición lanzando acusaciones falsas a las cámaras mintiendo hasta el absurdo? ¿Descalificando políticas y acciones que benefician a las personas?

El pueblo los convirtió en oposición en las urnas y le va a costar mucho contar nuevamente con el aval ciudadano.

