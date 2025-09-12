Jueves, septiembre 11, 2025
OpiniónEconomía a Retazos

Desesperados

Marco Antonio Moreno

Cada vez más la oposición, carente de proyecto, en su desesperación recurre a la violencia, el ataque, la difamación y la traición para obtener el poder, no para servir, sino para servirse de él, como hicieron durante demasiado tiempo. Vociferan la frase “no polaricen”, mientras construyen narrativas difamatorias sobre mentiras, repudio y odio.

No son patriotas, pues piden a países extranjeros que intervengan en México. Tampoco demócratas, pues pisotean la voluntad popular depositada en urnas porque no les conviene. 0Dicen, en voz de Xóchitl Gálvez, que, “Morena ya se agandalló todo, controla el Poder Judicial, el Legislativo y quisieran controlar a los ciudadanos”. Acusar de agandalle al cumplimiento constitucional de que todo poder dimane del pueblo, no los hará ganar votos ni simpatías, al contrario. Esa cantaleta opositora con la que se lamentan que la Cuarta Transformación cuenta con mayoría en el Congreso, refleja no querer reconocer la derrota del PAN, PRI y PRD como resultado de los auténticos agandalles que ellos sí realizaron en el pasado, a lo que se suma su incapacidad para construir un proyecto opositor con el que los ciudadanos se identifiquen. Su única convocatoria es el odio; no generan simpatía, sino el repudio. Hoy acusan a los demás, cínicamente, de lo que siempre han sido.

Un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña fue democratizar al sistema de impartición de justicia en México. El Poder Judicial cuenta ya con representantes elegidos por el pueblo. La oposición lo llama fraude sin reconocer que jueces, ministros y magistrados fueron elegidos para continuar con el proceso de transformación que vive el país.

Los perpetradores de las matanzas de Tlatelolco y del halconazo, los mismos que ocasionaron la guerra sucia en la que miles fueron torturados, asesinados y desaparecidos, así como las víctimas de Aguas Blancas y Acteal. Ellos, los constructores del Fobaproa, que con dinero público rescataron a privados y dejó una crisis económica resultante del agandalle. Ahora sin memoria, creen que el pueblo es tonto, se autodenominan paladines de las libertades y los derechos, mientras acusan al primer gobierno de los crímenes que ellos cometieron y, seguro, volverían a cometer en caso de regresar al poder. Son políticos en desesperación que generan desesperanza, cuando Alejandro Moreno, Alito, dirigente del PRI, reelecto a pesar de que uno de los principios fundacionales de su partido es la no relección, golpeó acompañado de tres secuaces al entonces presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y a un colaborador suyo, a quienes amenazaron de muerte, para después victimizarse y acusar violencia y amenazas en su contra.

Este impúdico personaje ha sido acusado de corrupto, violento, manipulador, mentiroso, truculento. Después de su acción porril en el Senado, fue a Washington de vendepatrias, y se entrevistó con la republicana María Elvira Salazar “para evitar que México se convierta en una narcodictadura terrorista y comunista”, fue a ofrecer sus obscenos servicios de marioneta al terrorista Mr. Trump. Algo así como un “Guaidó” en México. Después hizo una visita a la golpista presidenta de Perú, Dina Boluarte, el mismo día en que una comisión del Congreso de aquel país aprobó llevar al pleno el declarar persona non grata a la presidenta de México.

¿Seguirá la oposición lanzando acusaciones falsas a las cámaras mintiendo hasta el absurdo? ¿Descalificando políticas y acciones que benefician a las personas?

El pueblo los convirtió en oposición en las urnas y le va a costar mucho contar nuevamente con el aval ciudadano.

Puedes leer: De la promesa al agradecimiento

Temas

Más noticias

Internacional

FBI publica fotos de “persona de interés” en búsqueda del asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Washington. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó dos fotografías de una "persona de interés" mientras continúa la búsqueda...
Internacional

Ex presidente Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado

La Jornada -
Brasilia. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el juicio a el ex presidente Jair Bolsonaro  (2019-2023) lo condenó a 27 años y tres...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Panistas avalaron que Nueva Alianza presida la mesa directiva, le revira García a Micalco

Efraín Núñez -
Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso del estado, subrayó este jueves que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) respaldó que Elías...
00:03:55

Exige Martínez recursos extraordinarios y acciones para atender afectaciones por lluvias

Juan Luis Cruz Pérez -
Con la finalidad de hacer frente a las diversas afectaciones que registran los sectores de la entidad por las constantes lluvias que se han...

Maestros toman instalaciones de la SEP en Zacatlán para evitar que cierren la CORDE de esta región

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Desde hace más de 36 horas, cerca de 80 docentes mantienen tomada la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE) de Zacatlán en rechazo a...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025