Desde Puebla padres de Ayotzinapa piden que se abra expediente completo sobre la desaparición

Padres de los 43 de estudiantes de Ayotzinapa exigieron al gobierno federal que abra los 800 folios del expediente de la desaparición de los jóvenes pues aseguran que contienen información que les permitiría saber en dónde se encuentran.

Los inconformes visitaron este sábado la capital poblana, como parte de las caravanas que cada mes realizan para recordar a las autoridades que los jóvenes no han sido localizados desde hace nueve años y cuatro meses.

“Les pedimos que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad, hasta alcanzar la justicia, porque esa noche, el 26 de septiembre de 2014, desaparecieron a 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y tres estudiantes fueron asesinados (…) los que estamos vamos a seguir, no nos vamos a rendir hasta alcanzar la verdad, no podemos olvidar a un hijo, no podemos decir ya ni modo, nosotros como padres y madres campesinos, necesitamos saber la verdad, necesitamos saber la verdad, qué pasó esa noche, a dónde se los llevaron, no puede ser que así nada más se los llevaron”, expresaron.

Indicaron que a la fecha no se conoce el contenido de 800 folios del expediente que podrían contener claves para saber qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que desde Puebla solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que transparente el contenido de los documentos.

Detallaron que dichos textos tendrían datos sobre la actuación del Ejército durante la desaparición de los jóvenes, pues se sabe de la participación directa de elementos de la milicia en los hechos ocurridos en septiembre de 2014, durante la gestión del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Los padres de las víctimas insistieron en que tienen derecho de saber qué ocurrió con sus hijos, al tiempo, advirtieron que no cesarán en su búsqueda pues recordaron que son sus hijos y no pueden abandonar su lucha.

Recordaron que la investigación del caso que peritos de origen argentino realizaron arrojó que los restos humanos encontrados en el basurero de Cocula no correspondían a los estudiantes, por lo que insistieron en que ellos, como padres, no pueden quedarse con brazos cruzados sin saber qué ocurrió con ellos.