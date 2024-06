Desde Puebla alistan el regreso de la paloma de Socorro a su hábitat natural y vida silvestre

La paloma de Socorro alista sus alas para regresar a casa. Esta especie, una de las aproximadamente 190 especies mexicanas que están en riesgo de extinción, podrá volver a la isla Socorro, ubicada en el Archipiélago de Revillagigedo, tras un siglo de haber abandonado su hábitat natural y tras más de 50 años de haberse extinguido de la vida silvestre.

En Puebla, Africam Safari trabaja en la conservación, reproducción y cuidado de esta especie endémica de México como parte del Proyecto Paloma de Socorro que lidera el biólogo Juan Esteban Martínez Gómez, con el cual se busca salvar de la extinción a esta especie mexicana endémica de la isla ubicada a 700 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, en el océano Pacífico.

La Zenaida graysoni, por su nombre científico, es una ave pequeña, de cuerpo tornasolado, nuca gris y pico negro que se desliza, anida y vuela por la jaula de vuelo construido en este parque de conservación de vida silvestre ubicado a más de 16 kilómetros de la ciudad de Puebla, cercano a la presa de Valsequillo, en la comunidad conocida como Oasis.

Desde ahí, el biólogo Juan Esteban Martínez, director del Instituto de Ecología (Inecol) A.C. señala que fue en 1925, de manera afortunada, cuando los científicos de la Academia de Ciencias de California, de Estados Unidos, llevaron consigo dos decenas de palomas de Socorro hacia Oakland, San Francisco, donde los criadores de aves las recibieron y criaron, mismas que un año después viajaron hacia Inglaterra, periplo que dio origen a una circuito de criadores en Europa.

“Nuestra percepción del ambiente ha cambiado a lo largo del tiempo. En nuestro país, recientemente, se ha tenido con claridad que si no se cuida el ambiente y se va perdiendo hábitats y especies, se afecta al mismo ser humano. La necesidad de cuidar el ambiente es una necesidad de cuidado de nosotros mismos. Así, en los años en que se perdió la paloma de Socorro –en los 70 del siglo anterior- la gente no estaba consciente de lo que pasaba hasta que otros investigadores detectaron que había dos especies que ya no estaban presentes en la isla: la paloma de Socorro y el tecolotito enano de Socorro, ya extinto”.

El investigador formado en la Universidad Veracruzana, con máster en la Universidad de Villanova y doctorado en la Universidad de Missouri- Saint Louis, en Estados Unidos, refiere que gracias a la decisión de salvaguarda que tomaron los científicos, ahora la paloma de Socorro tiene la posibilidad de ser reintroducida gracias al esfuerzo de más de 40 zoológicos en Europa, Estados Unidos, Indonesia y México.

No obstante este trabajo de conservación, detalla el científico, no es suficiente para la paloma de Socorro. Lo importante, apunta, es que la especie regrese a su isla y se reinserte al hábitat en el cual surgió. Debe hacerlo, afirma, porque es un compromiso internacional de México al ser parte del Convenio de la Diversidad Biológica que llama a recuperar, para el año 2025, a todas las especies en vida silvestre que ahora están en zoológicos, jardines botánicos o acuarios, para que regresen a su hábitat natural.

Visiblemente contento, Martínez Gómez expone que desde 2013, cuando regresaron las palomas de Socorro a México, estas fueron depositadas en Africam Safari para su cuidado y reproducción, algo que ha ocurrido de manera exitosa. “Al equipo de Africam se les debe de dar un reconocimiento no sólo por México sino por los criadores y zoológicos a nivel internacional, porque la paloma de Socorro es una especie de importancia mundial”, acota acompañado por los biólogos y cuidadores de Africam Safari que pertenecen al área de Aves, coordinada por Santiago Nyssen.

La fase actual del Proyecto Paloma de Socorro, acota el director del Inecol, centro de investigación ubicado en Xalapa, Veracruz, consiste en la creación de un sistema que, prácticamente, lleve a las palomas a la isla Socorro. Para ello, se están sembrando –adentro de las enormes jaulas- una variedad de árboles también originarios de la isla que serán el micro hábitat de esta especie. “Aquí empieza su proceso de aclimatación y adaptación para que lleguen a un lugar similar de isla Socorro y sean liberadas después de 100 años que fueron colectadas por los científicos de la Academia de Ciencias, de California, justo en el momento en que el compromiso del país es que se reintroduzcan todas las especies mexicanas que están extintas en vida silvestre”.

Sostiene que todo el equipo involucrado, en el que están empresas, instituciones del gobierno federal y ciudadanos, trabaja en lograr que México cumpla con el compromiso. “De hacerlo estamos salvando a una de las especies de mayor peligro, de la cual solo hay, bajo un intenso cuidado, 150 aves en todo el planeta”, sentencia el investigador.

Considera que conocer este tema ayuda a entender que México es rico en especies y en hábitats, que posee entre 180 y 190 especies microendémicas en peligro de extinción, de las cuales no todas llaman la atención ni todas son atendidas de la misma manera, por lo que es necesario cambiar la legislación para garantizar el cuidado y la atención a estas especies, además de provocar el interés de quienes toman las decisiones, así como de otros científicos, para crear un “ambiente propicio y salvar a las especies que requieren apoyo”.

En particular, señala que los 150 individuos en cuidado humano de la paloma de Socorro siguen dependiendo de varios factores: de su demografía, con individuos mayores de cinco años que tienen menos habilidad de reproducción, y la necesidad de un mayor número de hembras. “Esta combinación hace que si no hay un manejo intenso se pueda perder a la especie incluso con la participación de los zoológicos. No obstante, debemos guardar la esperanza pues una gran parte de las palomas de Socorro estuvieron en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, sobreviviendo a la situación adversa”, concluye Juan Esteban Martínez.

Santiago Nyssen, coordinador del área de Aves, integrada por Jasael Santana, Miguel de la Cruz, Gabriela Centeno y Jaime Arévalo, considera que la paloma de Socorro representa la importancia que tiene para Africam Safari el cuidar a estas especies endémicas.

Refiere que todas éstas especies, incluida por supuesto la paloma de Socorro, están ubicadas en áreas que no están disponibles al público, silenciosas y sin paso de vehículos, con medidas de seguridad e higiene, además de que las aves tienen el menor contacto posible con los seres humanos para que no se familiaricen y no dependan de ellos, en vías de su liberación en su hábitat natural.

“Contamos con nueve parejas reproductivas que están en una zona totalmente aislada; ya comenzó la época de postura, algunas hembras están haciendo nido y otras incubando. Esta zona, las jaulas de vuelo, son el área de pre-liberación, donde se siembran árboles nativos de la isla de Socorro para que las especies que se planean reintroducir en la isla de familiaricen, aprendan a convivir en grupo y con otras especies”, dice Nyssen, mientras señala a dos palomas de Socorro ya gerontes, es decir, que ya cruzan los cinco años de edad.

Por su parte, el abogado Luis Vera Morales, quien apoya al Proyecto Paloma de Socorro en el renglón de legislación ambiental, menciona que en México existen “leyes complejas y estructuras administrativas que se traslapan”, que hacen que las decisiones de protección de especies sean difíciles de ser tomadas.

Nota que al tener el gobierno áreas específicas de mandato, con áreas naturales protegidas por la Semarnat e islas a cargo de la Secretaría de Gobernación con apoyo de la Marina. “Cuando les hablas de la paloma de Socorro ´no les cuadra´, sí lo quieren hacer pero es tal la burocracia y la legislación que ya está rebasada, que se deja de ver la realidad y poca consideración hacia la ciencia, cuando la legislación ambiental sin ciencia no es nada, sino una construcción que no sirve”.

Por tanto, el abogado ambientalista afirma que es el momento de poner a la ciencia en la toma de decisiones, tratando de hacerla más ligera, siendo que el propio Proyecto Paloma de Socorro es el ejemplo de un esfuerzo, casi individual, de Juan Esteban Martínez, quien impulsa el proyecto desde 1988.