Desde medicamentos de patente hasta maquillajes de lujo se venden libremente en el tianguis de Granjas de San Isidro

No contar con una receta médica no es un obstáculo para comprar un medicamento en el tianguis de Granjas de San Isidro, ya que en más de un puesto de este lugar se expenden medicinas de cualquier rama sin ningún tipo de requisito o regulación; de igual forma, pueden encontrarse productos de belleza de marcas de lujo a mitad de precio o incluso menos.

Antibióticos, cuya venta requiere de forma indispensable una receta, con nombres comerciales como Vandix (amoxicilina) y Charyn (azitromicina), así como LACDOL (ketorolaco), pueden encontrarse en dichos puestos, con precios desde 100 pesos por cada caja con un mínimo de cuatro tabletas o 12 unidades.

Así lo constató La Jornada de Oriente mediante un recorrido que este lunes realizó en el tianguis, el cual acarrea para los vecinos de la Prolongación de la 14 Sur otros problemas como congestionamiento vehicular y acumulación de basura, además de que los puestos conviven con los accesos principales de una escuela primaria.

Durante la visita, este medio de comunicación encontró por lo menos tres puestos de venta de medicamentos, cuyos empaques se encuentran apilados en mesas sencillas, asegurados con ligas, a completa disposición de los clientes para que los puedan revisar como si se tratara de frutas y verduras.

Además de las medicinas descritas también es posible encontrar glibenclamida y metformina que ayuda al control de la glucosa; otra fórmula conocida con la marca comercial “Creon”, indicada para en el tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina, así como otras sustancias como “Otres” (omega 3) y colágeno en diferentes presentaciones y marcas.

En otros dos puestos se venden productos de belleza como maquillajes, tratamientos capilares, para el acné, para las líneas de expresión faciales, entre otras, de marcas de lujo como La Roche, Eucerin, Avene, Channel, en la mitad de su precio comercial o incluso menos.

En el recorrido fue posible ver otras marcas de menor costo pero que son consideradas de lujo como Pantene y Loreal, aunque algunos de los empaques no cuentan con las características de los productos originales.

En los casos de los medicamentos y en los productos de belleza es posible que un cliente encargue a los vendedores alguna marca o alguna fórmula para que, en unos días, estos los consigan y los vendan en un precio ya sea similar o menor.

Una de las clientas que se acercó a uno de los puestos solicitó un tratamiento para el acné, a lo cual el vendedor le explicó que en ese momento no contaba con el mismo pero que se lo podría conseguir en los siguientes días con un costo menor al que podría encontrar en el mercado formal.

Por los bajos costos en los que se comercializa se presume que la mercancía es de origen ilícito como robos a camiones de carga, contrabando o que en algunos casos los productos son piratas, ya que los empaques no parecen ser fidedignos.

La venta de medicamentos y productos de belleza se mezcla con otros objetos que dudosa procedencia como llantas y rines, herramienta como juegos de desarmadores, tuercas, pinzas, que en el mercado formal tienen costos que superan los 800 pesos, en el mercado de San Isidro pueden encontrarse hasta en 300 pesos.

Algunas antigüedades como discos de acetato, lámparas, televisiones y radios antiguos también pueden encontrarse, al igual que libros de uso e incluso películas de antaño.

El resto de los puestos ofrecen productos tradicionales de un tianguis como arroz, frijol, lentejas, papel higiénico, azúcar, sal, limpiadores, trastes.

La venta de la mercancía mencionada se mezcla también con la de alimentos típicos como quesadillas, mixiotes, tacos, elotes, barbacoa y tepache. Aunque anteriormente en el lugar se acostumbraba a vender cerveza, esto ya no ocurre, aunque sí es posible encontrar tepache.

Durante el recorrido los vecinos externaron quejas por los montones de basura que se apilan prácticamente durante toda la semana en el lugar, pues el tianguis se instala los días lunes, jueves y sábados.

La situación se agrava con la colocación de puestos en uno de los dos carriles de la Prolongación de la 14 Sur que conduce hacia el Periférico, lo cual complica el paso de los vehículos y alarga los tiempos de traslado.

Los clientes se confunden con decenas de padres de familia que acuden por sus hijos a una primaria que se encuentra en el lugar, los cuales tienen que lidiar con decenas de puestos de venta que obstruyen el acceso principal de la institución.

Los puestos se han extendido por lo menos en cuatro calles a la redonda, los cuales, en su mayoría constan de productos de la canasta básica y alimentos.