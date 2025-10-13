Lunes, octubre 13, 2025
Desde la zona del siniestro, Sheinbaum anuncia programa de reconstrucción de viviendas en Puebla

La presidenta se trasladó este domingo a Huachinango y Xicotepec para supervisar los trabajos de auxilio a la población, limpieza y restablecimiento de servicios

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita al albergue en Huauchinango, donde anunció el programa especial de vivienda para damnificados.
Yadira Llaven Anzures

Desde la zona del siniestro, en el municipio de Huauchinango, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este domingo un programa especial para la reconstrucción de nuevas viviendas destinadas a las familias damnificadas por las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, particularmente a aquellas que perdieron su hogar o rentaban.

Luego de cancelar su gira en Chalco, en el Estado de México, la mandataria se trasladó de último momento a Puebla para iniciar un recorrido por cinco estados del país afectados por las fuertes lluvias de los últimos días, con el fin de supervisar los trabajos de auxilio a la población, limpieza y restablecimiento de servicios.

La supervisión de daños contempla Puebla, Veracruz e Hidalgo, las tres entidades que concentran las mayores afectaciones y donde se activaron los planes de emergencia DN-III-E y Marina.

Durante su visita a un albergue en Huauchinango, Sheinbaum Pardo aseguró que “a nadie se va a dejar desamparado” y que el Gobierno Federal implementará una estrategia de apoyo diferenciada para atender todas las afectaciones, incluyendo la pérdida de enseres y la atención a quienes sufrieron la pérdida de un familiar.

Además, anticipó que este lunes 13 de octubre dará inicio el censo oficial de daños en las comunidades en Puebla, con el objetivo de reponer las viviendas y enseres perdidos por los deslaves e inundaciones.

​“Si se perdió toda la vivienda, pues va a ser un tipo de apoyo. Si se perdió una parte, va a ser otro tipo de apoyo. Si perdieron a un ser querido, también va a haber apoyos adicionales”, explicó Sheinbaum Pardo ante la población reunida, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Destacó que la atención a la emergencia, que incluye el rescate y la apertura de caminos, será seguida por un censo de daños que iniciará de inmediato, a cargo de la Secretaría de Bienestar y los “servidores de la nación”.

En Puebla, la presidenta recorrió Huachinango, Xicotepec y La Ceiba, en compañía de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez y el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, para evaluar los daños.

Por la tarde, Sheinbaum Pardo acudió al albergue temporal ubicado en la Escuela General “Francisco Murguía”, de la comunidad de La Ceiba, una de las zonas más impactadas por el reciente fenómeno meteorológico.

Desde este punto, escuchó de primera mano a las familias damnificadas, constató personalmente las condiciones en que se encuentran las viviendas, caminos y carreteras y refrendó el compromiso de brindar atención oportuna y apoyo integral a quienes más lo necesitan.

“A todos se les va a apoyar y el recurso será dependiendo de las pérdidas que tengan”, afirmó.

Posteriormente, la mandataria federal y el gobernador se trasladaron al Hospital del IMSS en la misma comunidad, donde el director Zoé Robledo informó que ya trabajan para sustituir el equipo dañado; además de que cuentan con una planta de energía y una tratadora de agua, para que se entre en funciones lo más pronto posible.

Programa especial para la reconstrucción de viviendas

​En su gira por la Sierra Norte, uno de los anuncios clave que hizo la presidenta de la República fue la creación de un programa especial para la reconstrucción de nuevas viviendas destinadas a las familias damnificadas, que no eran propietarias de un inmueble, pero perdieron su patrimonio.

“Aquellos que rentaban, por ejemplo, que la vivienda no era propia, que rentaban, también vamos a ver si podemos hacer un programa especial para nuevas viviendas que ustedes puedan acceder a ellos”, afirmó.

​Públicamente se comprometió a supervisar personalmente el avance de la ayuda, asegurando que se reunirá constantemente con su equipo y autoridades locales para verificar cuántas viviendas se perdieron, cuántas familias resultaron afectadas y a cuántos se les ha brindado el apoyo necesario.

​La jefa del Ejecutivo Federal destacó que el Gobierno de México concentra los esfuerzos en la atención humanitaria inmediata, el restablecimiento de la infraestructura y el diseño de planes para la reconstrucción del patrimonio de las familias afectadas.

Este lunes, inicia censo oficial

Finalmente, Claudia Sheinbaum adelantó que este lunes 13 de octubre dará inicio el censo oficial de daños en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla.

“Una vez que pase la emergencia, a partir de este lunes, vamos a hacer un censo en todas las localidades, aquí en Huauchinango también se hará el censo, dónde viven, dónde estaba su casa, qué afectaciones tuvieron para que se les apoye a todos. A nadie se le va a dejar desamparado”, afirmó.

El gobierno del estado informó que en las Sierras Norte y Nororiental hay un total de 16 mil viviendas afectadas y más de 30 mil personas damnificadas, en 38 municipios de la entidad.

La mandataria instruyó al gobernador Alejandro Armenta a redoblar esfuerzos para apoyar a las familias damnificadas.

Expuso que la prioridad del censo es cuantificar las pérdidas de patrimonio para asegurar que cada vivienda destruida sea reconstruida y que los daños sean cubiertos por los tres órdenes de gobierno.

Armenta Mier, quien ha coordinado las acciones de auxilio con la presidenta Sheinbaum, aseguró que la reposición de viviendas y electrodomésticos está garantizada.

El censo comenzará en zonas críticas como La Ceiba, donde las afectaciones materiales han sido severas.

Además del apoyo para la reconstrucción, se informó que las familias que perdieron su empleo o requieren reponer su patrimonio de manera más ágil, podrán acceder a un trabajo temporal realizando labores de limpieza en sus propias comunidades.

Claudia Sheinbaum anticipó que este lunes, en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, se informarán las acciones que se realizan en apoyo a los damnificados.

