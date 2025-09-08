Desde la empresa Sesé se intentó sabotear la creación del nuevo sindicato de la compañía

El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sesé de México quedó oficialmente constituido, integrando a 55 empleados que ayer respaldaron su fundación. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de Enrique Chávez Galán, secretario general de la nueva organización sindical, la empresa envió el pasado viernes correos electrónicos a cada empleado, asegurando que no habría asamblea programada. Así, la proveedora de logística intentó sabotear la organización gremial, interviniendo en el derecho de los trabajadores a elegir su representación.

“A muchos compañeros les llegó el aviso de que no había reunión, lo que provocó temor y ausencias”, comentó en entrevista.

La integración de este nuevo sindicato responde a profundas inconformidades laborales entre el personal, según expuso Chávez Galán: desde el cobro de alrededor de mil 200 pesos por uniformes de baja calidad, hasta la falta de un tabulador salarial, la ausencia de guardias regulares y la obligatoriedad de horas extras sin compensación adecuada.

Consulta más en: En asamblea, conforman el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sesé de México

55 trabajadores participaron en la votación, exigiendo mejoras como el establecimiento de vales dignos —actualmente de 197 pesos semanales— y un salario superior al mínimo, equivalente a 278.80 pesos por día laborado e insuficiente para cubrir la canasta básica.

Chávez Galán precisó la existencia de “muchas inconformidades, principalmente por la presión administrativa y la falta de un contrato colectivo justo”.

La historia sindical en Sesé está marcada por movimientos previos, despidos sin liquidación completa y la actuación de la representación sindical José Lombardo Toledano (que forma parte de la FROC-Conlabor) que, según testimonio de Chávez Galán, realizó intimidación directa contra líderes y trabajadores involucrados en la conformación del nuevo movimiento.

Mientras tanto, René Sánchez Juárez, representante sindical de la FROC-Conlabor, se ha mantenido distante, negando validez al movimiento y condenando la injerencia de la Unión Nacional de Trabadores (UNT), a través de Aarón Espinoza, líder del Sindicato de Seglo y quién asesoró a los empleados de Sesé para crear el nuevo organismo gremial.

El Sindicato Único de Trabajadores de Sesé México ahora debe ahora esperar el registro oficial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), paso fundamental para que las demandas sean negociadas formalmente.

Chávez Galán añadió que enviarán un pliego petitorio a la compañía, en el cual pedirán que se les reconozca como sindicato y que ayude a mejorar las condiciones laborales de sus compañeros.

El desafío será mayor porque la empresa ha mantenido una postura de resistencia, según lo indicó el líder. La organización sindical en Sesé representa el profundo descontento por la falta de garantías laborales y el trato desigual que enfrenta el personal.

Te puede interesar: Trabajadores de Sesé conforman coalición para crear un nuevo sindicato