Lunes, noviembre 3, 2025
Desde hace una semana se perdió el rastro la activista María Mendoza Lucas, mientras viajaba a Puebla

Colectivos temen que sea víctima de un delito por su identidad de género y sus movilizaciones

Isaí Pérez Guarneros

Desde hace una semana se desconoce el paradero de María Mendoza Lucas, activista trans y promotora cultural originaria de Oaxaca, quien desapareció mientras viajaba desde esa entidad hacia el municipio de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla. 

Colectivos como Rebeldía Resistencias informaron que Mendoza Lucas ha acompañado diversas luchas sociales, entre ellas las de los pueblos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, así como movilizaciones en contra del proceso de gentrificación en comunidades indígenas y urbanas. 

Las organizaciones urgieron a los gobiernos de Oaxaca y Puebla a coordinar acciones inmediatas para su localización, al advertir que, debido a su identidad de género y origen muxe, el riesgo de ser víctima de un crimen de odio es tres veces mayor que el promedio nacional. 

En este sentido, la Comisión de Búsqueda de Oaxaca emitió un boletín para su localización en el que se indica que iba vestida con blusa verde, pantalón de mezclilla negro, tennis negro y gorra roja.  

Además, los colectivos han solicitado a las autoridades estatales de ambas entidades y federales a garantizar la aplicación de protocolos con perspectiva de género, así como medidas de protección para personas defensoras de la diversidad sexual.  

Especialmente porque Maria Mendoza denunció acoso por parte de varias personas por su activismo, así como por su identidad de género días antes de su desaparición.  

Fue en la noche del jueves pasado que por su parte la Comisión de Búsqueda del estado de Puebla emitió el boletín de búsqueda para su circulación y activación de protocolos en el estado.  

Finalmente, las asociaciones que mantienen seguimiento al caso y acompañan al círculo cercano de la activista, han solicitado a los medios de comunicación que se respete la dignidad de la joven, ya que algunas notas periodísticas y en redes sociales se refieren a la joven por otras nombres que no son el suyo: María Mendoza Lucas.  

Al corte de la tarde de este domingo, ni las autoridades estatales de Puebla y Oaxaca ni federales han podido brindar datos que contribuyan al esclarecimiento de la ausencia de la activista muxe, quien también promueve el conocimiento de la medicina tradicional.

