Desde hace cinco años el suicidio en menores de edad y jóvenes va en aumento en Tehuacán

El suicidio en menores de edad y jóvenes en Tehuacán aumentó desde hace cinco años, expuso Carlos López Méndez, director del Colectivo Efecto Mariposa, al tiempo de señalar que se trata de una problemática con causas multifuncionales, pero posible de prevenirse, al tiempo de resaltar que faltan programas gubernamentales para atender esa problemática.

A diferencia de los adultos que, previo a ese acto, suelen vivir una etapa de depresión evidente lo que lleva a tener actitudes que permiten detectar el riesgo, en el caso de los menores y jóvenes esa etapa no se presenta, ellos actúan con más premura, pero un porcentaje deja mensajes de alerta a través de sus redes sociales, al menos así ocurrió en seis de los 19 casos que se han presentado en lo que va de este año.

Un factor de riesgo para el suicidio es la adicción a alguna droga; de acuerdo con cifras del colectivo alrededor de 40 por ciento de los jóvenes que son atendidos por adicciones tienen en su mente la idea del suicidio y de ese total al menos dos de esas personas acaban con su vida.

Otras causas pueden ser la violencia en la familia, problemas emocionales, abuso sexual, enfermedades mentales, abandono, conflictos de pareja, bajo control de emociones y situaciones económicas.

“A veces hay dos o tres factores que se combinan y en su mayoría son causas que se vienen arrastrando de mucho tiempo atrás, suelen tener su raíz en momentos de gran impacto que se tuvieron en la niñez”, explicó.

Carlos Méndez explicó que en un inicio esos menores o jóvenes se enganchan con la droga para huir de su realidad están viviendo situaciones difíciles de depresión por problemas familiares, escolares, emocionales o de violencia y esa es una manera de evadir la realidad y dejar de lado el sufrimiento, pero a la larga se convierte en una situación difícil de controlar.

Estar bajo el influjo de una droga potencializa la ideación del suicidio y quienes lo cometen en esas circunstancias suelen hacerlo hasta sin planearlo es un acto que realizan sin tener conciencia de lo que hicieron.

Actualmente para los adolescentes resulta muy fácil el acceso a las drogas, pueden comprarlas con lo que sus padres les dan para el recreo y los distribuidores son cada vez más cercanos, algo que en años anteriores era difícil de conseguir, por lo cual las personas iniciaban su acercamiento con esas sustancias en la juventud o ya de adultos, porque no todos tenían el dinero para adquirirlas.

El índice de suicidio en menores ha ido en aumento, llegando en este momento hasta un 30 por ciento del total de casos que se presenta, cifra que resulta preocupante advirtió López Méndez, quien hizo un llamado a las familias para estar alertas a cualquier síntoma de sus hijos que indique un riesgo.

Los números fueron en aumento a partir de 2020, antes de ese año las estadísticas indicaban que la mayoría de los suicidios eran de personas mayores; hasta el momento las causas de ese comportamiento no se tienen definidas.

Es a través de las redes sociales como en algunos casos los jóvenes o menores que tienen la intención de atentar contra su vida lanzan señales de ese pensamiento, el problema es que casi siempre no se les da importancia y se interpretan como una manera de llamar la atención.

En este 2024 se han cometido 19 suicidios en Tehuacán y ocho en la región, de ellos el 20 por ciento sigue siendo de menores y jóvenes y de ese porcentaje, seis dejaron mensajes en redes sociales donde anunciaron esa decisión ya sea expresando su cansancio de vivir o despidiéndose.

No es un tema fácil, la mayoría de las personas que tienen pensamientos suicidas no aceptan acudir con un profesionista, además en muchas ocasiones la familia o amigos se limitan a darles mensajes para convencerlos de que ese no es el camino, o que le echen ganas o que no tomen en serio sus problemas; incluso se los llevan a tomar bebidas embriagantes o recurren a otros distractores que no ayudan, expuso Carlos López.

Para ayudar a alguien en esa situación se requiere forzosamente ayuda de un especialista, en la mayoría de los casos se necesitan llevarlos, porque por lo regular no quieren ir, explicó el director de Efecto Mariposa, quien de igual modo reconoció que hay deficiencias gubernamentales para atender esos casos y en el servicio particular las consultas son caras.

Las dependencias del gobierno y las instituciones educativas no cuentan con personal suficiente para atender a esas personas, a ello se suma que los psicólogos no siempre se actualizan y siguen aplicando métodos poco acertados a la realidad que se tiene actualmente, por lo que los pacientes no se sienten en confianza para hablar de sus problemas.

En definitiva, considero necesario un programa integral del gobierno para que se pueda atacar esa problemática, ya que no es suficiente llevar pláticas a las escuelas sobre el suicidio de manera general, porque si alguien ya está con esa idea eso no le servirá de nada, se requiere contar con estrategias para detectar a los estudiantes en riesgo y darles la atención requerida.

A las familias pidió poner mayor atención a los menores y jóvenes, generar espacios de convivencia, así como no minimizar ningún comportamiento que pueda indicar un riesgo, como el aislamiento, el descuido en la higiene personal, el exceso de horas sueño, la violencia, la falta de apetito, evadir el diálogo familiar, la ausencia a la escuela o los estados depresivos.

