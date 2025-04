DESDE DUBUQUE, EN IOWA

Para llegar –desde Puebla– a la ciudad de Dubuque, en Iowa (EEUU), debí tomar un autobús, dos aviones (a Charlotte y a Cedar Rapids) y por último un shuttle. El motivo de ese periplo, asistir a la 14ª edición del Julien Dubuque International Film Festival (JDIFF), invitado como Jurado por el Festival y por FIPRESCI, la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica. Con foco principal en el cine independiente del mundo, se trata de uno de los certámenes mejor evaluados por el portal FilmFreeway, especializado en festivales cinematográficos. Ya en Dubuque, la encomienda es ver y valorar 24 films (todos largometrajes) en un lapso de 8 días, para definir al ganador del prestigiado Premio FIPRESCI, en compañía de dos colegas: Andreina Di Sanzo, de Italia, y Carlos Aguilar, de EEUU. Los 24 films son ficciones, la gran mayoría norteamericanos, completando la lista dos films de Canadá y, respectivamente, uno de Bulgaria, India y el Reino Unido. Varios de sus directores se encuentran aquí, lo que da lugar al diálogo del público con ellos, una vez terminada la proyección. Dubuque es una comunidad pequeña, así que la gente tiene tiempo y distancias razonables para brincar de una función a otra –aunque se den en diferentes complejos cinematográficos– y para asistir a paneles, talleres y conversatorios diversos sobre el cine y su actualidad. Cual lo comenté brevemente en mi columna pasada, el JDIFF premia lo mejor en cuanto a: Film Narrativo, Documental, Cortometraje, Film Estudiantil, Ensamble Actoral, Uso de Música y Film Familiar. Desde luego y como debe ser, no falta el Premio del Público.

El JDIFF tiene fama de elegir muy bien a sus películas participantes, en cuanto a nivel de calidad e interés. He visto ya más de la mitad de los títulos que nos toca juzgar y veo que será realmente difícil elegir al ganador, por la estatura, elevada y muy pareja, de cada uno de ellos. Dejo aquí la relación completa, para que en México los tengamos en el radar ahora que van a circular por salas y plataformas, seguramente pronto. Todavía sin orden de preferencia, estemos atentos a: Martyr of Gowanus (EEUU), en la que por cierto actúa uno de los hijos de Steven Spielberg; Recollection (EEUU), en la vena de la ciencia-ficción; Nothing wrong (Canadá), un drama de familia; The everything pot (EEUU), una comedia de enredos; Love hides in the open (Reino Unido), comedia con las proverbiales agudeza y corrección británicas; Lone wolves (EEUU), que de comedia pasa a melodrama, sobre una fecundación Do it yourself y contra el tiempo; Love, Danielle (EEUU), en el siempre delicado territorio del cáncer; Sonny boy (EEUU), en torno a levantarse y reinventarse tras de algún sueño trunco; Motherland (EEUU), con un asunto, relativo a los hijos, que desenmascara a una “utopía” como distopía; Sheepdog (EEUU), drama acerca de los filos que enfrentan los veteranos de guerra al regresar a casa; The strange dark (EEUU), ingenioso ejercicio de ciencia-ficción fantástica; Piggy Duster (EEUU), con una adolescente y su padrastro reconstruyendo su relación como a 3 mil metros de altura; The snare (EEUU), que cuestiona ciertos modus operandi de la policía antinarcóticos estadounidense, y Paper flowers (EEUU) –basada en hechos reales– sobre el ejemplo de vida de un joven diagnosticado con cáncer. Esos son los 14 films que hasta el momento he visto. ¿Cuáles me faltan? Los siguientes 10…

Magnetosphere (Canadá); Four rivers, six ranges (India); The short game (EEUU); Saffron kingdom (EEUU); Saturn (EEUU); Misophonia (EEUU); Mississippi Scholar (EEUU); Canoe dig it? (EEUU); The therapy (Bulgaria) y Seance (EEUU). Por cierto, mi chamba no concluye ahí: el último día del Festival (abril 27) seré el orador del conversatorio final con cineastas, cuyo tema es ¿Qué hace valioso a un filme? En fin, una experiencia enriquecedora para este columnista, cuyos resultados estaré reportando.