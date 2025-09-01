Lunes, septiembre 1, 2025
La Ssa se retracta de sancionar a trabajadores que protestaron contra carencias en hospitales

Personal sindical de Salud Puebla recupera salarios y historial limpio tras participación en la marcha del 11 de julio.
Personal sindical de Salud Puebla recupera salarios y historial limpio tras participación en la marcha del 11 de julio. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Secretaría de Salud en Puebla (Ssa) desistió de aplicar sanciones a 63 trabajadores que participaron en el paro y protesta del 11 de julio de este año. El día de salario que descontó a 63 empleados será restituido en su totalidad y además la falta será borrada del historial de asistencias, para evitar cualquier tipo de afectación o represalia futura.

Así quedó confirmado por Julio Alfredo García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), organización que exigió claridad y respeto al acuerdo firmado con la Secretaría de Gobernació, mismo que garantizaba protección a quienes se manifestaron.

La reposición del monto se llevará cabo en un plazo máximo de dos quincenas, en cumplimiento del compromiso asumido por el gobierno estatal y la representación sindical. Dicho acuerdo implica también la eliminación total de la incidencia en el sistema de control de asistencia, garantizando que ninguno de los empleados tenga repercusiones futuras por ejercer su derecho a la protesta, confirmó en entrevista el dirigente gremial.

Julio Alfredo García indicó que la organización sindical se mantendrá vigilante para que el acuerdo se cumpla cabalmente.

El conflicto se enmarca en la exigencia de solucionar el desabasto de insumos y medicamentos en hospitales poblanos, situación que originó la movilización masiva en la que participaron casi 6 mil trabajadores, aunque algunos de los del turno matutino sufrieron el descuento salarial, a pesar de que la protección era para todos los turnos.

Aunque el líder sindical atribuyó los descuentos principalmente a una “confusión” y falta de comunicación, no descartó que haya existido una intención de control interno sobre el liderazgo gremial.

“Sí lo viéramos desde otro aspecto, pues pudiera ser, ¿no? Una estrategia de controlar el liderazgo que se tiene, pero lo que ha unido a los trabajadores es estar conscientes del gran desabasto que hemos estado y que cada día se agrava. Pero vuelvo a repetir, yo confío que esto se va a ir solucionando, pero pudiera tener otra intención por ahí”.

La restitución de descuentos y eliminación de faltas marca un precedente significativo para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la salud en Puebla.

Julio Alfredo García, líder sindical,  subrayó que hay un encuentro programado para esta semana con el titular de la Ssa, Carlos Alberto Olivier Pacheco, en el que se buscará restablecer el respeto y la colaboración. “Nuestra mano sigue extendida como colaboradores, como trabajadores”, manifestó.

Se prevé que en el encuentro se aborden temas como la recodificación del personal químico y el reconocimiento de dentistas, prioridades previamente discutidas y en las que el dirigente sindical confía podrán avanzar con la garantía de la autoridad.

