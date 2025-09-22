Descubren red de 339 cámaras ilegales en Puebla; ya fueron desmanteladas: SSP

Un total de 339 cámaras de vigilancia ilegales han sido desmanteladas en 12 municipios del estado de Puebla, como resultado de una operación coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Estos dispositivos eran utilizados por grupos delictivos para monitorear las acciones de las fuerzas de seguridad y evadir operativos, declaró el secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González.

El funcionario estatal informó que las cámaras fueron identificadas y retiradas durante una serie de operativos conjuntos, diseñados para reducir la delincuencia en la región.

Reveló que los municipios en los que se hizo el hallazgo fueron: Cuautlancingo con un total de 90, seguidores de Tehuacán con 88; Puebla con 61; San Martin Texmelucan con 21; Amozoc con 17; Zacatlán con 14; Ajalpan con 12.

Además de Tepeaca con 11; Xicotepec de Juárez tuvo nueve; en Teziutlán fueron ocho; en Venustiano Carranza seis y en Tecamachalco dos.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los delincuentes instalaban estos dispositivos en puntos estratégicos de la vía pública para vigilar su entorno.

Sánchez González explicó que el objetivo de estas acciones es mermar la capacidad operativa de las bandas criminales, impidiendo que se organicen y expandan sus actividades.

Dijo que estos aparatos, a los que calificó como “cámaras parásito” por su función no oficial, son objeto de análisis por parte de las autoridades para determinar su uso exacto.

A pesar de los esfuerzos, comentó que han notado una alta reincidencia en la instalación de estos dispositivos, ya que los grupos criminales vuelven a colocar las cámaras poco después de ser retiradas.

Ante esta situación, el titular de la SSP expuso que las diferentes corporaciones mantienen una comunicación constante para planificar y ejecutar nuevos operativos de manera continua.

En San Baltazar Tetela retiran 12 cámaras

A la par, la Seguridad Ciudadana Ciudadana (SSC) de la ciudad de Puebla, confirmó el retiró de 12 cámaras de videovigilancia irregulares en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Félix Pallares informó que los dispositivos que fueron desinstalados podrían estar relacionados con vigilancia para presuntas actividades delictivas.

La corporación reveló que las 12 “cámaras parásito” estaban colocadas en infraestructura pública en inmediaciones de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela.

“Se implementaron acciones conjuntas para el retiro de 12 cámaras de videovigilancia instaladas en infraestructura pública e inmediaciones de la Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela”, se lee.

La dependencia destacó la coordinación interinstitucional con la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y la Policía Estatal para llevar a cabo el operativo.