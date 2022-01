Desconocen la autoridad de Javier Casique como coordinador de los diputados federales del PRI

Aunque Javier Casique Zárate presume ante alcaldes y militantes priistas que tiene mucha influencia en la Cámara de Diputados, lo cierto es que le han hecho un fuerte vacío en San Lázaro, en donde es ignorado en el grupo parlamentario del tricolor y entre sus homólogos de Puebla, quienes le han restado toda autoridad, pese a que se supone es el coordinador del pequeño grupo de 3 legisladores.

En San Lázaro solo hay tres diputados federales del PRI que son de Puebla: Javier Casique, Blanca Alcalá Ruiz y Lázaro Jiménez Aquino. Se supone que el primero de ellos es el coordinador del pequeño grupo. Sin embargo, en la practica eso no ocurre.

Lázaro Jiménez Aquino no solamente ignora a Javier Casique, sino se ha llegado al extremo de no dirigirle la palabra.

Mientras que Blanca Alcalá –la ex edil de la capital y exsenadora— lleva una relación cordial con Casique, pero no le reconoce ninguna autoridad. Ella como es vicecoordinadora de la fracción priista de San Lázaro, no necesita de ningún intermediario para realizar su trabajo legislativo.

Se dice que ese trato hacia Casique no es por problemas personales con sus compañeros de curul, sino se trata de una especie de venganza directa del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, quien no le perdona que en los comicios del año pasado el tricolor perdiera todas las gubernaturas en juego y en especial, la titularidad del Poder Ejecutivo de Campeche, la tierra del líder priista.

Y es que dicen que Moreno Cárdenas en la medida que han pasado los meses se convence cada vez más que Campeche se perdió por obra y gracia de Javier Casique, quien en ese entonces era el todo poderoso secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Casique tenía la encomienda de que se podía perder 14 de 15 gubernaturas en juego, menos Campeche.

Moreno Cárdenas se daba por bien servido que el PRI conservara la gubernatura de su estado natal. Sabía que, si eso no ocurría, se debilitaba su autoridad al frente del Comité Ejecutivo Nacional priista. Lo que acabó ocurriendo.

El dirigente del tricolor nominó como candidato a su sobrino Christian Castro Bello, quien ya había sido diputado local, delegado de Sedesol y ex secretario de Desarrollo Social y Humano. Pero además, las encuestas lo colocaban bien posicionado con posibilidades de ganarle a Layda Sansores, la aspirante a vencer.

El dirigente priista presumía que en Campeche había una fuerte tradición de la sociedad de ese estado de solo aceptar al PRI como fuerza política en el gobierno, de haber una estructura “orgánica” de priista vigilando las casillas y de una militancia numerosa que garantizaba una base de votos que no tenían sus rivales Layda Sensores de Morena y Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano.

Dicen que la encomienda a Casique era cuidara la construcción de la estructura electoral y negociar con líderes de la oposición el triunfo de “Mini-alito”, tal como conocían al abanderado del tricolor.

Al final, Casique no hizo el trabajo: fallo la estructura del PRI el día de las votaciones y ocurrió el efecto contrario, líderes priistas se fueron con Layda Sansores.

La morenista ganó con un final de fotografía al obtener 139 mil vitos, contra 133 mil del candidato de Movimiento Ciudadano y 130 mil de “Mini-alito”, que quedó en un tercer lugar vergonzoso, pero con una diferencia de votos que se podían haber remontado.

Cuentan que Moreno Cárdenas no sabe definir si fue traición o incapacidad de Javier Casique, o las dos cosas, por lo que se perdió en su tierra.

Por eso lo echó literalmente de la Secretaría de Acción Electoral del PRI.

Y ahora, todos le hacen un vacío a Javier Casique en San Lázaro al saber que perdió la gracia de los dos hombres que manejan el PRI nacional: Alejandro Moreno y José Murad, el ex mantario de Oaxaca.

Como escarmiento, lo mandaron de delegado del PRI a Campeche como para que recuerde la razón por la que lo tienen “congelado”.